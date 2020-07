Segunda División: El embrollo de nunca acabar sigue otro día más sin resolverse

El lío del 'caso Fuenlabrada' vivió en la jornada de este lunes, 27 de julio, otro episodio repleto de comunicados, incertidumbre y dudas, a la espera de que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) responda, en un sentido o en otro, a la propuesta de La Liga de suspender el Deportivo-Fuenlabrada y otorgar la sexta plaza al Elche, que sería el rival del Real Zaragoza en el ‘play off’ de ascenso a Primera División. Tampoco el Consejo Superior de Deportes (CSD) se pronunció en las últimas 24 horas. Sin embargo, sí lo hicieron varios de los clubes implicados en el embrollo, así como Javier Tebas, presidente de La Liga, o el Almería, candidato a ascender a Primera División que de forma sorprendente cambió otra vez de entrenador.

Javier Tebas: "Van a la cacería y aún no me han cazado"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró ayer que no tiene pensado dimitir pese a la polémica por los positivos por coronavirus en la plantilla del Fuenlabrada, al que volvió a eximir de culpa, y recordó, sin citar a nadie, que hay personas que «cuando hay una oportunidad van a la cacería» contra él, pero que aún no le han «cazado». «No», replicó Tebas a los medios presentes a las puertas de las oficinas de La Liga sobre si iba a dimitir. «Lo que me he planteado es una reflexión sobre la conducta de algunas personas y clubes, pero no me he planteado la dimisión», añadió. El dirigente también dejó claro que no se tiene que «esconder» y que «si a alguno le tienen que cortar la cabeza» por el caso Fuenlabrada es a él y «no» al conjunto madrileño. «Aunque yo creo que actué como tenía que actuar», advirtió el presidente de La Liga.

Deportivo de La Coruña: Exige la anulación del expediente de La Liga

El Deportivo de La Coruña señaló que el proceso disciplinario que La Liga ha abierto sobre el caso Fuenlabrada no es válido. Según el club, es el presidente de la competición quien debe iniciar el proceso, pero la persona que ahora ocupa el cargo, Javier Tebas, no puede hacerlo debido a las incompatibilidades derivadas de sus vínculos con el Fuenlabrada. Los gallegos también cargan en su escrito de alegaciones contra el juez que se encuentra al frente del proceso disciplinario, Víctor Manuel Martín Ortega, ex director general del Numancia. El Deportivo entiende que la amistad entre Tebas y Martín impide «una tramitación imparcial y objetiva del expediente con todas las garantías que son propias de un Estado de Derecho y que debe respetar con máximo rigor y transparencia una asociación como La Liga ante todos sus clubes asociados».

Dépor: Sus jugadores no se someterán a los test PCR

La Liga anuló ayer la solicitud que había hecho al Deportivo para someter a los jugadores de su plantilla a las pruebas PCR de detección del coronavirus este martes, ocho días después de que se suspendiera su partido con el Fuenlabrada por los contagios de covid-19 en el equipo del sur de la Comunidad de Madrid. Una decisión que evidencia lo harto improbable de que se dispute finalmente el encuentro suspendido y aplazado.

El laboratorio dice que reportó a las autoridades "en tiempo y forma"

El laboratorio Synlab, que analizó las pruebas PCR que se le realizaron al Fuenlabrada antes de su desplazamiento a La Coruña para disputar el partido, asegura en un documento fechado el pasado jueves que reportó los positivos por covid-19 «en tiempo y forma». Synlab precisa que, «ante diferentes informaciones surgidas sobre si ha reportado dichos casos a la Comunidad de Madrid», ha «reportado dichos casos positivos» en «tiempo y forma según las obligaciones establecidas en cada momento por las autoridades competentes».

CF Fuenlabrada: Se rebahan a 26 el número de contagiados

El Fuenlabrada rebajó este lunes de 28 a 26 el número de casos positivos por coronavirus en su plantilla y cuerpo técnico, lo que provocó el aplazamiento de su encuentro contra el Deportivo en La Coruña. «Ante la preocupación de familiares tras el anuncio de los nuevos positivos, queremos aclarar que ayer (por el lunes) no se diagnosticaron nuevos casos. De hecho, hay dos anteriores positivos que ahora salen negativos. En total, hay 18 casos en La Coruña y 8 en Madrid», indicó el club madrileño en su cuenta oficial de Twitter.

Rayo Vallecano: Pide repetir la jornada 42ª o jugar contra el Elche el 'play off'

El Rayo Vallecano emitió este lunes un comunicado por el que informa que ha solicitado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol la suspensión de la jornada 42 de la Segunda División al estar, a su juicio, «adulterada» por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada y en el que pide que, si no se puede disputar ese encuentro, se celebre una eliminatoria previa contra el Elche por la sexta plaza de la clasificación. El equipo madrileño entiende que si no se juega el Deportivo-Fuenlabrada «no debe ser el Elche el equipo al que de forma directa se le adjudicase dicha plaza, teniendo en cuenta que el encuentro disputado entre ese equipo y el Real Oviedo se jugó de forma adulterada, al carecer de la presión a la que le hubiera sometido la disputa simultánea» del otro partido.

CD Numancia: Califica de arbitraria la decisión de Javier Tebas

El Numancia calificó de «arbitraria» la decisión adoptada por el presidente de La Liga, Javier Tebas, y de «nada casual» la sucesión de comunicados, para resolver el conflicto surgido tras la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada. «El Numancia muestra su estupor e indignación ante esta cadena de actuaciones que no tienen ningún tipo de acomodo jurídico y que, sobre todo, eliminan de forma absoluta un principio justo como es la integridad de la competición». La solución jurídica correcta, según el club soriano, era la repetición de la jornada 42 de la segunda división de la temporada 2019-2020 celebrando todos los partidos a la misma hora, porque en caso contrario se produciría una adulteración de la competición. El club soriano ha insistido en que los órganos de la RFEF y de La Liga y asimismo el Consejo Superior de Deportes deben tomar una decisión que es «legal y justa», consistente en la celebración en la próxima temporada de una liga de 24 equipos en Segunda División, sin descensos.

UD Almería: José Gomez, quinto entrenador de la temporada

El técnico portugués José Manuel Martins Teixeira Gomes ‘José Gomes’ será el quinto entrenador del Almería en la presente temporada al sustituir a su compatriota Mario Silva, quien tomó las riendas del equipo tras la destitución de José María Gutiérrez ‘Guti’ el pasado 26 de junio. Gomes, que en agosto cumple 50 años, ya se encuentra en Almería después de acabar la temporada en Portugal, donde ha trabajado desde noviembre de 2019 en la dirección del Marítimo de Funchal, club de la isla de Madeira, tras la destitución entonces de Nuno Manta; y su nombramiento sólo está a falta de la confirmación oficial por el equipo almeriense.