El 'play off' de ascenso sigue sin fechas

Avanza la semana y el horizonte no se despeja. El Real Zaragoza continúa sin tener constancia oficial de que el Elche será su rival en la primera eliminatoria del ‘play off’ de ascenso y sin conocer cuáles serán las fechas de ese doble enfrentamiento. El club aragonés se mantiene a la espera de que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronuncie al respecto y solucione –al menos en lo que a la parte alta de la tabla clasificatoria se refiere– la crisis desatada con la suspensión del Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada.

La plantilla zaragocista se volvió a ejercitar este martes en la Ciudad Deportiva con muchos interrogantes por resolver. Mientras no se confirme que el Elche es el adversario, Víctor Fernández no puede encauzar con claridad sus sesiones ni plantear un tipo de partido concreto. Y, para más inri, las cargas de trabajo tampoco se pueden ordenar de forma precisa porque no se ha fijado ese ‘día D’ en el que sus jugadores deban saltar al terreno de juego para encarar el primer asalto hacia la máxima categoría del fútbol español.

Conforme avanzan las horas, parece más improbable que la ida de la semifinal pueda disputarse esta misma semana. La pelota está en el tejado del Comité de Competición, que debe pronunciarse sobre la propuesta de La Liga de que los ilicitanos sean el cuarto equipo que juegue el ‘play off’ como sexto clasificado junto al Zaragoza (tercero), Girona (cuarto) y Almería (quinto), pero en la jornada del martes no hubo decisión al respecto y tampoco está claro que pueda haberla en la del miércoles.

Así, el Real Zaragoza se encuentra en un impás de espera en el que lo estrictamente deportivo viene cortado por lo jurídico-administrativo, por un lío que ya dura nueve días y está marcando el desenlace de la Segunda División. Con todo, el club, a diferencia los que han apostado por defender sus intereses a través de comunicados (el propio Elche, Rayo Vallecano, Dépor, Fuenlabrada, Numancia…) guarda silencio institucional.

Eso no quita para que los futbolistas zaragocistas aporten sus impresiones sobre esta situación extraña y anómala. Raúl Guti fue el encargado de atender ayer a los medios antes de un entrenamiento centrado en los ejercicios con balón. "Aún no se sabe cuándo se va a jugar el ‘play off’, pero trabajamos para estar preparados y afrontarlo de la mejor forma posible. El parón nos va a venir bien física y psicológicamente, pero también tenemos que ser autocríticos para saber en lo que hemos fallado y tratar de revertir la situación. Son días de reflexión y vamos a ir con toda la fuerza posible", explicó Guti, convencido de que este periodo de descanso entre partidos puede resultar positivo.

"Vamos a recuperar gente importante que teníamos lesionada. También vamos a poder recuperarnos mentalmente, después de esa mala racha de resultados que teníamos. Siempre acaba saliendo el sol, y la última victoria (Ponferradina) es fundamental para ver todo de otra manera. Sabemos de lo que somos capaces de hacer y ganar nos dio un empujón", añadió el centrocampista canterano, y también quiso ensalzar la «unión» que existe en el vestuario.

"El ‘play off’ es la última bala que nos queda y el equipo está preparado para ello. Tenemos que volver a demostrar la confianza que teníamos antes. Estamos todos juntos y eso para nosotros es importante", valoró, antes de terminar mostrándose comprensivo con los seguidores zaragocistas que sufren con el final de liga.

"La afición es el jugador número 12 y sabemos que están en la distancia apoyándonos. Tuve la mala suerte de estar los últimos partidos fuera del césped y se pasa mal. Es entendible que, cuando tienes expectativas de ascender de forma directa, entrar en ‘play off’ no es lo deseado. Pero tenemos que dar gracias de tener una nueva oportunidad que vamos a aprovechar por y para ellos (aficionados)», concluyó.

El Elche, sometido a test

El Elche, hipotético rival del Real Zaragoza en la semifinal del ‘play off’ de ascenso a Primera División, se sometió este miércoles por la mañana a los test de control del coronavirus. La plantilla que dirige José Rojo ‘Pacheta’ se ejercitó en las instalaciones del polideportivo de Altabix con total normalidad, a la espera de que haya una resolución definitiva por parte del Comité de Competición sobre la situación del ‘caso Fuenlabrada’.

Los ilicitanos, optimistas sobre sus opciones de clasificación para las eliminatorias hacia Primera, tienen todos los protocolos deportivos, sanitarios y logísticos preparados por si fuera necesario disputar el primer partido ante el Real Zaragoza en el Martínez Valero esta misma semana.