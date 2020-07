Ros: "Conseguir el tercer puesto fue algo muy importante en estas condiciones"

Javi Ros hace ya unos cuantos días que es uno más en los entrenamientos del Real Zaragoza. En la recta final de julio, el centrocampista navarro, uno de los capitanes del vestuario, comienza a dejar atrás su grave lesión en una rodilla, con afección al menisco y el cartílago, que lo hizo ser baja de larga duración desde febrero.

En condiciones normales, su temporada hubiese estado acabada desde entonces. De hecho, el club lo dio de baja en la plantilla para poder fichar a Burgui, ya fuera de mercado. Ahora, tras el trimestre de parón de la liga por la pandemia de covid-19 y el alargamiento del torneo, Ros se siente uno más del grupo a la espera de su alta deportiva definitiva.

El de Tudela, en medio del lío provocado por el 'caso Fuenlabrada', ejerció este viernes 24 de julio de portavoz de la plantilla.

"Después de casi 6 meses desde que tuve la operación estoy ya trabajando con el equipo en bastantes ejercicios. Estoy contento de cómo ha ido la rehabilitación. Ha sido largo, complicado, duro... por todo, tanto por la situación de la pandemia, como por lo que ha sucedido con el equipo. Volver a entrenar me da mucha vida, aunque no estoy aún para poder competir. Sí que quiero ayudar", expresó Ros en sus primeras palabras.

El centrocampista del Real Zaragoza, uno de sus capitanes, ya se entrena con el equipo después de casi 6 meses de baja por una grave lesión de rodilla aunque asegura que "aún no estoy para poder competir".

El '10' blanquillo analizó lo sucedido en los últimos 40 días, en esa reanudación de la liga que tantos problemas ha acarreado al Real Zaragoza. "No ha sido fácil. Yo he tratado de aportar todo lo posible desde fuera. Sufriendo como todo zaragocista. El equipo, tras el confinamiento, no ha estado bien. Los resultados no han acompañado. Somos conscientes de que las cosas no han salido bien. Pero después del último partido contra la Ponferradina el equipo recuperó sensaciones. Jugó gente menos habitual y todos vieron que se hizo muy bien, se ganó y eso es muy bueno para lo que va a venir. El equipo está preparado", dijo el tudelano.

NOTICIAS RELACIONADAS El Fuenlabrada anuncia cinco nuevos contagios para un total de 14

Javi Ros intenta positivizar la polémica en la que está envuelta la finalización de la liga, a expensas de la resolución del problema causado por la suspensión del partido Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada que tiene al fútbol de Segunda División en colapso total. "Es una incertidumbre tremenda. Pero creo que nos debe venir bien a nosotros. Vamos a tener unos días más para recuperar a la gente que está tocada físicamente y muy cansada, para oxigenar un poco la cabeza. Tenemos la confianza de que vamos a ser capaces de hacerlo, vamos a darle la vuelta a esto después de no haber podido lograr el ascenso directo", expresó.

Ros considera que "conseguir el tercer puesto fue algo muy importante en estas condiciones, porque esto nos da cierta ventaja en los 'play off' en los casos de empate". Un interesante dato, además, cuando sigue en el aire el tercer ascenso a Primera División (tras los conseguidos de modo directo por Cádiz y Huesca) y el futuro de la liga está en una nebulosa de difícil solución a corto plazo.

Por último, el centrocampista del Real Zaragoza dejó en el aire su deseo: "Después de un año tan atípico, donde nos han pasado tantas cosas graves e increíbles, ojala podamos acabarlo de la mejor manera, dándole a la afición una alegría con el ascenso".