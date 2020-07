Salvo giro inesperado en unas conversaciones que están prácticamente zanjadas, Iván Martínez saltará en los próximos días del banquillo del equipo juvenil de División de Honor al del Deportivo Aragón. El Real Zaragoza ha decidido el relevo en el entrenador del filial después de que el equipo no cumpliera sus objetivos deportivos en Tercera División, y Javier Garcés no va a ser renovado en su contrato que expiraba el 30 de junio, pero que se alargó hasta la conclusión de los play off de ascenso disputados el pasado fin de semana y en los que el segundo equipo del Real Zaragoza fue eliminado por el Tarazona.

El Real Zaragoza ha confirmado este lunes la salida de Garcés, de quien valora, pese a no conseguir el ascenso, su gran papel en el desarrollo de jóvenes jugadores. “El hasta ahora entrenador del Deportivo Aragón Javier Garcés ha finalizado el contrato que le mantenía vinculado con el equipo filial del Real Zaragoza. El técnico ha estado al frente del segundo equipo del Real Zaragoza en las dos últimas campañas y con anterioridad había guiado también la nave del División de Honor Juvenil”, afirma el comunicado del club.

“Garcés ha desarrollado una intensa actividad formativa en las categorías inferiores de la Ciudad Deportiva y por sus manos han pasado un buen puñado de futbolistas salidos de la cantera blanquilla y que en la actualidad militan en el primer equipo del Real Zaragoza. El club quiere transmitir su agradecimiento al trabajo y entrega de Javier Garcés durante todos los años en los que ha trabajado en los distintos equipos del fútbol base del Real Zaragoza”, concluye.

Su cargo lo tomará ahora Iván Martínez, avalado por su exitosa trayectoria con el juvenil A en las pasadas dos jornadas, con título de campeón de España y un notable papel en la Youth League, pero también por el desarrollo y progresión de varios de los futbolistas de esa generación. El Zaragoza apuesta así por una línea continuísta y Martínez tutelará, en una etapa formativa superior, ahora en el filial, la evolución de buena parte de esos jugadores bien conocidos por él.

A sus 37 años, Iván Martínez promocionaría así a la antesala del primer equipo, confirmando así su progresión interna dentro del club, donde se le observa como un técnico ampliamente cualificado y con largo recorrido en el Real Zaragoza.