Víctor: "Sigo teniendo confianza en este equipo"

Víctor Fernández no fue ajeno al duro momento que padece el Real Zaragoza, con un nuevo revés, en este caso en Albacete. Sin números, pero con palabras, Víctor verbalizó el resultado. "Hemos hecho un partido horrible. Ha habido errores individuales de un tamaño descomunal. Encajamos muchísimos goles y así es muy difícil remontar, y más con equipos que se están jugando la vida. Es muy difícil jugar en estas circunstancias", reconoció.

En la previa a la visita a La Mancha y después de la bofetada recibida en La Romareda ante el Oviedo, el gestor de recursos humanos del conjunto aragonés había intentado rehabilitar un colectivo que se ha desplomado tras el parón pandémico. De las palabras esperanzadoras, ayer se pasó a los hechos desalentadores. "Las palabras son vacías, hay que mostrar actitud, alejarnos de errores groseros. Sigo teniendo confianza en este equipo. La Ponferradina no se juega nada contra nosotros. Hay que curar heridas y llegar con algo más de frescura al jueves. Afrontarlo con decisión", argumentó Víctor.

Víctor se trasladó después a valores mucho más profundos. El entrenador se refirió a la dignidad que debe presidir toda defensa del escudo del león rampante. "No estamos respondiendo a la camiseta del Zaragoza. Tenemos que reencontrarnos con la victoria. Tenemos dos jugadores con cuatro tarjetas (Guti y Puado). No van a ser infiltrados jugadores para que puedan jugar la promoción. Me ha dicho el doctor que es imposible recuperar futbolistas. Tenemos que tener orgullo para defender la camiseta del Real Zaragoza", reiteró el técnico.

El mal gesto de Luis Suárez al ser sustituido y la esperanza en el futuro clausuraron la rueda de prensa. "Luis Suárez, cuando sale y no le salen las cosas, tiene esa reacción consigo mismo. Siempre lo voy a defender. Estaba mermado. Hemos intentando quemar el último barco con él. El lunes no va a estar ni siquiera en el banquillo. A ver si lo podemos tener en mejores condiciones para el jueves. Tenemos que tener fe en un equipo que ha estado toda la temporada en el ‘play off’ de ascenso. Haciéndolo mal (ahora), nos hemos metido. Esto debilita la confianza de la afición. Se recupera ganando el jueves. Ese es el único objetivo. Yo no me tiro del barco, voy a pelear hasta el final. Quedan cartuchos y hay que apurarlos. Vamos a demostrar que somos el Zaragoza", concluyó Víctor Fernández.