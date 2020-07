Luis Suárez pide disculpas por tirar la camiseta y dice estar "muy avergonzado"

El delantero del Real Zaragoza Luis Suárez ha pedido disculpas a la afición por tirar la camiseta del equipo tras ser sustituido en el partido de este viernes ante el Albacete en el Carlos Belmonte. A través de las redes sociales, el ariete colombiano ha dicho sentirse “muy avergonzado” y “sobrepasado por todo”.

“Me siento muy avergonzado por mi actitud en el partido tirando la camiseta y en general en estos partidos que no hemos estado a la altura. Hoy me he visto sobrepasado por todo y no he actuado bien. Solo quiero pedir disculpas y agradecer el apoyo y el cariño que nos dais diariamente”, ha escrito Suárez en sus redes sociales.

El delantero del Real Zaragoza fue sustituido por Víctor Fernández en el minuto 14 de la segunda parte. Al salir del campo, Luis Suárez levantó el brazo de forma ostensible en señal de enfado y golpeó varios objetos en su camino hacia la grada. Finalmente, se quitó la camiseta y la tiró con furia.

La mujer del ariete colombiano, muy activa en las redes sociales, también quiso compartir el mensaje de Suárez y añadió unas palabras: “Quiero dejar aquí las disculpas de mi marido y quisiera deciros que no sabéis cuánto siento lo que ha pasado. Al igual que él, estoy avergonzada y espero que todo mejore y salgamos lo mejor posible de esta situación”.