Un Víctor Fernández “autocrítico y objetivo” ha comparecido este jueves, en el ecuador de la semana más complicada de la temporada para el zaragocismo, para prometer que la plantilla lo va a seguir intentando “hasta el último suspiro”. Víctor ha recordado que, en solo 17 meses, este equipo ha pasado de luchar por no descender a Segunda División B a ser un grupo “ambicioso”, que merece que se siga confiando en él hacia el ascenso.

“Parece que en las últimas semanas lo hemos perdido todo y no es así. Tenemos que tirar de nobleza y valor para mirar hacia adelante”, ha remarcado el técnico zaragozano, lamentando “no poder disponer de las mejores herramientas”. Guti será baja en el partido de este viernes en Albacete y en lo que resta de la competición regular; Luis Suárez y Cristian Álvarez, tocados, podrían descansar a pesar de haber entrado en la convocatoria; y otras piezas importantes como James Igbekeme -rotura muscular-, Alberto Guitián -fractura del calcáneo con edema- y Javi Ros -rotura de menisco que afecta al cartílago- no volverán a las alineaciones en esta recta final de liga.

“No puedo anticipar si Lucho -por Luis Suárez- y Cristian Álvarez van a jugar este viernes, y hay otro futbolista -no ha desvelado el nombre pero podría tratarse de Dani Torres- que también está muy mermado y tiene pocas opciones de saltar al campo”, ha añadido el preparador del barrio Oliver, antes de adelantar que El Yamiq sí tiene alguna posibilidad de recuperarse para un hipotético ‘play off’. “Lo normal sería que su lesión muscular llevara un tratamiento conservador de cinco o seis semanas, pero intentaremos que esté bien en dos”, ha indicado un Víctor con “pocas opciones” de revolucionar el once titular.

La duda de Luis Suárez; las bajas anunciadas y el estado de algunos jugadores como Alberto Zapater, que suma dos partidos actuando como titular después de un periodo larguísimo de inactividad, condicionan los planteamientos de un grupo obligado a recuperar su identidad futbolística. “En los primeros minutos del encuentro contra el Oviedo perdimos 15 o 16 balones. Así no se puede ir a ninguna parte. Tenemos que mejorar nuestra esencia, que es el juego de posesión. El acierto te lo da la confianza que no tenemos porque los resultados están siendo muy malos, pero hay que dar un paso adelante. Sigo creyendo plenamente en que vamos a ser capaces de levantarnos”, ha valorado Víctor.

El vestuario, como no puede ser de otra forma, ha pasado días difíciles después de haber dejado escapar una nueva oportunidad de alcanzar la segunda plaza. Son conscientes de que, al problema puramente futbolístico, hay que sumar un condicionante anímico. La inseguridad sobre el verde es manifiesta, y el club trabaja para encontrar soluciones. “Estamos estudiando algunas fórmulas, pero no puedo adelantar nada”, ha revelado el patrono del vestuario, convencido de que lo conseguido en los meses anteriores “no es fruto de la casualidad” y de que “hay que seguir con las mismas ideas”.

Para ello, como ocurre con cualquier “enfermedad o adicción”, el primer paso es reconocer el “problema”. “Después hay que hacer autocrítica para tratar de poner las medidas acertadas. El fútbol ha sido cruel e injusto con el Real Zaragoza en el regreso de la competición porque hemos sido perjudicados en muchas cosas -factor Romareda; múltiples lesiones; plantilla corta a la que le cuesta afrontar un calendario tan comprometido...- pero tampoco hemos tenido respuestas”, ha reconocido un Víctor “sin respiro” entre compromisos. “Mi debilidad es que soy entrenador del Real Zaragoza las 24 horas del día y el desgaste es mayor. Estas situaciones no conceden descanso”, ha valorado, para terminar hablando del rival.

“El Albacete se juega mucho. La presión es tremenda para ellos porque tienen que evitar el descenso a Segunda División B, pero también para nosotros. A ver cómo mejoramos el tema psicológico. Tenemos la obligación de ganar porque no sabemos qué va a ocurrir en el resto de los partidos”, ha concluido Víctor, queriendo dejar claro que todavía hay opciones -aunque remotas- de lograr el ascenso por la vía directa.