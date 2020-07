Víctor: "Nos estamos desangrando"

No se detiene la hemorragia del Real Zaragoza, que ayer sumó la cuarta derrota consecutiva como local (Alcorcón. Almería, Huesca y ahora el Rayo), unos números que lo lastran y que, globalmente, sin embargo, de forma paradójica, lo continúan manteniendo en la pugna por un ascenso directo a Primera División que sigue quedando a un solo punto. Sí, aunque no lo parezca tras cuatro reveses seguidos en la muda Romareda, el mayor aval del Zaragoza actual es numérico, no futbolístico. En este contexto, Víctor Fernández analizó nada más clausurarse el encuentro la tremenda herida que dejó el Rayo. "Nos estamos desangrando por el tema físico y las lesiones. Lesiones graves, que nos nos permiten contar con el equipo base, el equipo que nos ha permitido llegar hasta aquí", argumentó el técnico aragonés.

En su auditoría de la noche de verano en la callada Romareda, Fernández subrayó los vainenes de la reunión con el Rayo Vallecano. "El partido he tenido de todo. Hemos conseguido lo más difícil, ponernos por delante, adelantarnos en el marcador", celebró, para luego enumerar las calamidades acaecidas: "No nos pueden meter un gol en el minuto 47. Ese gol ha tenido un impacto brutal sobre nuestro ánimo. Hemos salido anestesiados al segundo tiempo. Si regalas, el adversario te pasa por encima". Víctor prosiguió con su narración del encuentro: "No hemos sabido llegar al descanso con 1-0. El 2-3 nos ha reanimado, pero no hemos tenido opciones. Ha habido muchísimas interrupciones".

Además de media docena de goles, el encuentro licuó más acciones a subrayar. Algunas fueron pasadas por alto por el árbitro, el riojano Ocón Arraiz. "No tenemos suerte con las decisiones arbitrales. Me sorprende que no haya sido expulsado Mario Suárez. Cómo sería, que Paco Jémez lo ha quitado al descanso... No justifico la derrota, pero el jugador del Rayo entra por detrás y a destiempo. Puedo ser tarjeta roja, y el árbitro estaba muy cerca. Sería un error centrarnos en el árbitro, pero todo esto me produce frustración", se lamentó Víctor.

El técnico zaragocista se refirió también a la estructura de la nueva normalidad competitiva: "El formato de la competición no nos beneficia. Luis Suárez tuvo que ser infiltrado dos veces en Gerona. Hoy -por ayer-, no habría podido jugar".

El segmento final de su comperecencia estuvo destinado a reconstruir el colectivo que gestiona. "Hay que recuperarse en el plano anímico. Es complicado. Hemos tenido errores defensivos groseros que dan mucha ventaja al rival. Se han cebado las lesiones en una misma línea. Es muy difícil, pero no imposible (la reacción). Hay que reconstruirse en el plano físico y anímico. Tenemos que tirar de orgullo, porque solo con la aportación futbolística será difícil. Tiene mérito llegar donde hemos llegado a falta de cuatro jornadas. No es imposible, hay que apurar las opciones. No podemos quedarnos hundidos, tenemos que levantarnos", concluyó Fernández.