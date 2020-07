Paco Jémez, entrenador del Rayo: "El partido contra el Real Zaragoza es crucial"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, aseguró que el partido de esta jornada frente al Zaragoza es "crucial" por el poco margen de error que tienen para aspirar a la sexta plaza.

El Rayo, con 50 puntos, está a cinco de la sexta plaza que ocupa el Elche y que cierra los puestos de promoción.

"Ahora sí que sí llega lo mejor, el momento en el que los buenos demuestran que son buenos y el resto hace lo que puede. Los resultados de ayer nos obligan a ganar si no queremos dejar una renta demasiado alta para los pocos partidos que quedan", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"El partido no es definitivo porque nadie sabe qué van a hacer los equipos en los últimos cuatro partidos que quedarán, pero sí es importante que esa renta de cinco puntos no quede ahí. Hay que aminorarla. Hay equipos que empiezan ya a descolgarse y no queremos ser ese tipo de equipos", confesó.

El partido para el Rayo no será fácil porque el Real Zaragoza también es otro aspirante al ascenso, en su caso directo, ya que está empatado a puntos con el segundo clasificado, el Huesca.

"El Zaragoza es un muy buen rival. Es verdad que últimamente lleva unos resultados difíciles y ve amenazado ese segundo puesto que da opción a subir directamente. Han estado incluso muy cerca del liderato y ven que poco a poco se les va escapando", comentó.

"Tenemos que aprovechar esos últimos resultados que no han sido todo lo bueno que ellos quisieran y sabemos que tienen esa presión. Tenemos que ser un equipo que no tenga temor a nada, porque no hay nada que perder. De momento, estamos fuera. Tenemos que demostrar valentía y que vamos a por el partido y si no se consigue que sea porque el Zaragoza demuestra que es mejor que nosotros", concluyó.