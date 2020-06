Víctor: "Hemos perdido de la peor manera posible"

El desenlace del derbi aragonés fue cruel con el Real Zaragoza. Cuando todo parecía encaminado al empate sin goles, el Huesca se llevó la victoria en el último suspiro, con una acción polémica que acabó con gol de Galán, para reengancharse de lleno a la pelea por el ascenso directo. Las distancias entre los dos conjuntos aragoneses en la tabla clasificatoria quedan reducidas a solo tres puntos y, tal y como recordó Víctor Fernández a la conclusión del choque, ahora toca «levantarse rápidamente» y «pensar en positivo» para afrontar el partido del próximo viernes ante el Girona (Montilivi, 19.30).

«Hemos perdido de la peor manera posible, en el último instante y con una jugada que venía marcada por la jugada anterior. En solo 10 o 15 segundos se han producido dos acciones importantes que cambian el rumbo de la competición y reducen las diferencias entre todos los implicados en el ascenso. El vestuario está enfadado porque Javi Puado se ha adelantado a Pulido y este le ha zancadilleado, pero no tenemos que quedarnos solo con eso», señaló el técnico zaragocista, y lamentó que, tras un comienzo de partido en el que el Huesca arrancó más decisión y se mostró superior, los suyos no lograsen adelantarse cuando mejor fútbol estaban practicando.

«El partido ha tenido momentos. Ellos han salido mejor, pero nosotros nos hemos rehecho en los últimos minutos del primer tiempo, con posesiones de balón más largas. Lamentablemente, cuando mejor hemos estado en la segunda mitad, con varias ocasiones de gol, como la de Pichu Atienza o la de Luis Suárez, se nos ha ido el encuentro», añadió Víctor Fernández, antes de volver a incidir en la influencia de las decisiones arbitrales, con la consulta del VAR en liza.

«No estamos teniendo suerte en los lances y decisiones que van a marcar el desenlace de la liga. Puntuar era un gran empujón para nosotros; empatar mantenía las cosas prácticamente como estaban; y lo que menos nos esperábamos era la derrota, que considero que no hemos merecido para nada», prosiguió el preparador del barrio Oliver, para terminar recordando las particularidades de este nuevo formato de liga, sin espectadores en las gradas de los estadios.

Dificultades en casa

«No es normal nada de lo que está ocurriendo en esta nueva competición que se ha planteado. No es normal que haya tan pocas victorias de los equipos que juegan en casa y está todo desnaturalizado, pero es el tipo de fútbol que nos toca afrontar en estos momentos», lamentó el entrenador zaragocista, que en el estadio de Montilivi no podrá contar con varias piezas importantes.

«Perdemos a dos o tres jugadores por tarjetas para el partido contra el Girona del próximo viernes, pero todos los partidos van a ser difíciles y complicados a partid de ahora. Tenemos que levantarnos cuanto antes y pensar pronto en el siguiente partido», concluyó Víctor Fernández.