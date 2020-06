Víctor Fernández: "No entramos en el partido con la actividad que requería"

Víctor Fernández fue muy claro en su comparecencia ante la prensa, en sus valoraciones más inmediatas acerca de la segunda derrota del Real Zaragoza tras la reanudación de la competición. "Estoy preocupado porque perdemos, pero ahora ya no merece la pena mantener el enfado. No arreglas nada con ello. Tengo que estar frío y analizar qué ha pasado y por qué».

"Creo -continuó exponiendo el técnico aragonés- que no hemos entrado al encuentro con la actividad que requería este partido. Ellos han entrado con un puntito más que nosotros".

De hecho, el Almería ya había disfrutado de tres claras ocasiones de gol en el transcurso del primer cuarto hora de juego, habiendo convertido una de ellas, gol que fue obra de Appiah. Otro síntoma de este modo diferente de entrar en el choque también lo fueron las tarjetas amarillas que vieron El Yamiq y Alejandro Francés, una circunstancia del juego que a juicio de Víctor Fernández condicionó posteriormente el transcurso de los acontecimientos.

El Real Zaragoza recibió el segundo gol ya en la segunda mitad, "cuando mejor estábamos. Estábamos mereciendo el empate y nos ha venido el segundo gol". Por ello, Víctor Fernández consideró que al Almería le bastó con poco para sacar los tres puntos de La Romareda: "En detalles -apostilló Victor Fernández-, han sido más certeros que nosotros".

Cuando el técnico aragonés respondió a preguntas acerca de la recuperación de lesionados, como Puado o Vigaray, no mostró un tono esperanzador. "Seguro que no recuperamos a nadie para el siguiente partido y esperemos, por otra parte, que no hayamos perdido a Atienza con ese golpe".

De Kagawa, un recuperado en el juego del Real Zaragoza, el técnico declaró que se siente "contento por cómo esta jugando". También se refirió a Luis Suárez, que todavía no ha visto puerta en el regreso tras el parón: "Los delanteros viven de los goles. Hoy ha tenido una clara, el otro día también... No estoy preocupado porque siempre las ha metido y son rachas que ocurren".