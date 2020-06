Atienza, 8 puntos de sutura en dos heridas en pómulo y párpado, duda para el martes

Francisco Javier 'Pichu' Atienza, defensa central del Real Zaragoza, sufre una herida incisocontusa en el párpado superior y otra en el pómulo y párpado inferior, por las que fue preciso aplicarle 4 puntos de sutura en cada una de ellas, un total de 8. Esa primera intervención médica ya se llevó a cabo en el mismo estadio de La Romareda antes de ser trasladado posteriormente al hospital para comprobar si el traumatismo tenía consecuencias más graves.

A última hora de la noche, las pruebas médicas realizadas de urgencia al jugador zaragocista en el Hospital Quiron Salud desvelaron que la contusión en el pómulo derecho no ha causado ninguna lesión ósea, lo que alivia el diagnóstico de esta aparatosa incidencia.

Atienza sufrió un fuerte golpe con el codo del central del Almería Nikola Maras a la salida de un córner en contra del Real Zaragoza, en el primer minuto de la segunda parte del partido de este sábado en La Romareda. Después de tres minutos de asistencia sobre el campo, con abundante sangre en la zona afectada, el médico del club, Ireneo de los Mártires, solicitó el cambio del zaguero cordobés al no estar éste en condiciones de continuar sobre el césped, lo que obligó a Víctor Fernández a incorporar a Clemente en el minuto 49 del partido.

NOTICIAS RELACIONADAS El uno a uno de la derrota del Real Zaragoza ante el Almería por 0-2

Curiosamente, el árbitro del duelo, el alicantino Saúl Ais Reig, no solo no consideró la expulsión de Maras por esta acción antideportiva y peligrosa, sino que ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla y, aún más, no consultó con el VAR la posible revisión de la jugada por el monitor para verificar cómo había sido posible tamaño daño en Atienza en una jugada que, según su criterio, debió ser reglamentaria o fortuita.

De este modo, dada la rapidez con la que se suceden los primeros partidos del Real Zaragoza en la disputa de esta mini liga atípica de 11 partidos a puerta cerrada con la que La Liga va a poner punto final a los torneos profesionales en España, Atienza es seria duda para viajar este martes (en apenas 48 horas) a Badajoz. Y es que el equipo zaragozano se enfrentará a las 21.45 de ese día al Extremadura en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.