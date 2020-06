A Lugo sin cinco piezas básicas

"No ha sido el debut esperado". Víctor Fernández fue rotundo cuando en la medianoche del sábado al domingo expresó su sentir tras la derrota ante el Alcorcón en La Romareda. A los tres puntos perdidos y a la dubitativa imagen mostrada en el tramo final del encuentro, el Real Zaragoza agregó dos importantes sancionados –Cristian Álvarez y Guitián– que no podrán jugar este martes (19.30) en el Anxo Carro de Lugo. Las ausencias del portero y del defensa, improvisado lateral derecho ante los madrileños, se unen a los de los lesionados Vigaray, Delmás y Puado, al que ayer se le detectó una pequeña lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha. Tal y como estaba previsto, como subrayaban los médicos y doctores antes del reinicio del campeonato en España, las lesiones van a ser un factor absolutamente determinante en este tramo final de campeonato. Una pequeña molestia muscular, puede suponer una ausencia de varias jornadas, un porcentaje importante de lo que resta de liga.

De este modo, Víctor Fernández no podrá contar en Lugo con cinco piezas básicas en la composición de su alineación: el portero titular, los dos laterales derechos de la primera plantilla, un defensa polivalente y el mejor socio en ataque de Luis Suárez. Todos ellos contratiempos de primer orden para el técnico del barrio Oliver a la hora de confeccionar el once que presentará mañana sobre el césped del Anxo Carro. Especialmente preocupante es el agujero en el lateral derecho, una posición específica en la que no podrán actuar los lesionados Vigaray y Delmás. El primero sufre una rotura fibrilar en los isquiotibiales y aún estará varios días más de baja y el segundo tiene dañados los ligamentos del tobillo derecho y tampoco estará apto para jugar mañana. Frente al Alcorcón, Alberto Guitián ocupó el carril del ‘2’, pero fue amonestado y cumplirá ciclo de sanciones ante los gallegos. Así, Víctor deberá buscar otra solución, con el juvenil Alejandro Francés y el capitán Alberto Zapater, que ya jugó ahí los últimos 20 minutos el sábado, como principales alternativas. Reubicar a El Yamiq en el lateral es otra alternativa, aunque menos ponderada por el preparador aragonés.

Menos debate habrá en la portería, con Álvaro Ratón como reemplazo natural del expulsado Cristian Álvarez. En el banquillo, preparado para cualquier emergencia, se sentará el canterano Juan Carlos Azón, que viene trabajando con el primer equipo durante todas las semanas de la atípica pretemporada y que ya fue el suplente de Ratón durante la lesión en invierno de Cristian.

Para el ataque, para reemplazar la ausencia de Javi Puado, Víctor Fernández sí que cuenta con un amplio abanico de posibilidades, en función del dibujo y el tipo de partido que quiera plantear mañana en Lugo. Desde Linares a Kagawa, pasando por Burgui o Álex Blanco. Si Víctor apuesta por acompañar a Luis Suárez con un atacante más puro, Linares, que anotó ante el Alcorcón, gana enteros. En cambio, si lo que busca es sumar efectivos en el centro del campo, Kagawa podría repetir en el equipo titular y, por último, si el objetivo es mejorar la profundidad del equipo por los costados, Burgui o Álex Blanco serían los encargados de reemplazar al atacante catalán.