El apoyo en la distancia

La afición zaragocista tenía unas ganas enormes de que volviera el fútbol. Pero más allá de que el balón volviera a rodar sobre la alfombra verde de La Romareda, los seguidores del conjunto del león querían volver a vivir juntos su pasión. A sentir esos nervios en forma de nudo en el estómago antes del partido, a celebrar y a quejarse juntos. Pero sobre todo a sufrir.

Antes del partido el clima era de cierto nerviosismo, pero reinaba el optimismo no solo por el triunfo de los blanquillos sino también en lo referente al ascenso. «Creo que se ascenderá, pero no lo quiero decir, no vaya a ser que lo gafe», confesaba Paula Arizcuren antes del comienzo del choque. «Hay buen ambiente aquí, pero da rabia no poder estar dentro», añadió esta joven zaragocista. «Va a ser complicado porque el Alcorcón no ha perdido fuera de casa y más con la baja de última hora de Puado, que es una faena», expresó.

Finalmente, el Real Zaragoza no pudo llevarse el triunfo. Los blanquillos fueron recibidos por un centenar de aficionados a su llegada a La Romareda y durante el choque, a escasos metros del estadio, en las terrazas de la zona de bares entre las calles Asín y Palacios y Eduardo Ibarra, se concentraron cientos de zaragocistas, la mayoría de ellos jóvenes, para apoyar a su equipo.

El entorno del Rogelios, el Baleares, el Xamara, el Jameos, el Tramsburgo y el Duende Azul se transformó en una pequeña Romareda en la que los cánticos antes y durante el partido fueron la tónica habitual. Una veintena de aficionados situados en la terraza del Duende Azul fueron los que llevaron la voz cantante entonando desde el ‘Mil banderas ondearán’ al ‘Soy del Zaragoza, sí señor’ pasando por el ‘Volveremos, volveremos otra vez’.

«Hoy se gana seguro. Ascender ya va a estar más difícil», coincidían Carlos, Jorge, Daniel y Fabricio, un grupo de jóvenes zaragocistas. Durante los primeros 45 minutos la alegría y la confianza eran palpables, pero los goles del Alcorcón hicieron que el semblante de los hinchas cambiara radicalmente. La tristeza y frustración inundaron los rostros y actitudes de los asistentes, que, sin embargo, seguro continuarán arropando al equipo en la distancia.