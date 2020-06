Víctor: "El corazón de los aficionados estará con nosotros en el campo"

El fútbol vuelve este sábado (21.30) a La Romareda. El Real Zaragoza-Alcorcón pone fin a tres meses de parón que no han atenuado las ilusiones del zaragocismo. Las once jornadas que restan hacia el ascenso son vistas como once auténticas finales en las que no hay margen de error. Sumar desde el principio es vital para cualquiera de los equipos que luchan por un objetivo. Más aún para los de Víctor Fernández, empeñados en no abandonar la impecable racha de resultados que los mantiene invictos en este singular 2020.

“Nuestra intención es darle continuidad, intentando hacer las cosas que hacíamos antes de este desgraciado parón. Todo pasa por ser eficaces desde el primer partido; no hay que pensar en nada más”, señaló ayer el entrenador del Real Zaragoza, que considera que el bloque llega a la cita de este sábado “en buenas condiciones”.

“El equipo ha trabajado a conciencia y hay buena actitud. Tenemos la incertidumbre de que no hemos jugado partidos amistosos y vamos a jugar en un escenario sin afición, pero tenemos respuestas para esos interrogantes. A nivel físico se han repartido de forma racional las cargas de trabajo y ahora habrá que ver si los jugadores son capaces de mostrarlo en el terreno de juego”, añadió un Víctor Fernández que, a nivel de motivación, percibe que “los deseos de participar crecen conforme se acerca la competición”.

Del rival, el preparador zaragocista destacó su “buena organización táctica”, así como las transiciones rápidas propiciadas por jugadores “muy ligeros” de centro del campo hacia arriba. “Mezclan bien la veteranía con la juventud y sus estadísticas como visitante son únicas en toda Europa. Tendremos que ser muy precisos para superar su entramado defensivo”, señaló el técnico del barrio Oliver, para terminar lanzando un sentimental mensaje a los seguidores blanquillos.

“Somos uno de los equipos que más pierden sin su afición. Ellos nos arropaban y ahora, aunque no van a estar físicamente, contaremos con su corazón. Tenemos detrás nuestro a una ciudad ilusionada y esperanzada con que hagamos un buen final de liga y en este sentido, el hecho de que no estén físicamente no significa que el león que llevamos todos dentro no ruja desde el primer momento”, finalizó.