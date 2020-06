Real Zaragoza-Henan Jianye, un amistoso que se jugó a puerta cerrada hace 29 meses

Se aproxima ya el primer partido en La Romareda a puerta cerrada, este sábado a las 21.30 ante el Alcorcón, en la reanudación de la liga 2019-10 tras el parón de un trimestre largo por la pandemia de covid-19. Ya está aquí la primera experiencia en 63 años de vida del estadio municipal en la que el equipo blanquillo vaya a dirimir un duelo oficial en la orfandad de sus graderíos vacíos de público, de su afición.

HERALDO DE ARAGÓN recordó hace unos días que, el único precedente de partido de competición oficial jugado sin gente en las tribunas, ocurrió en 1989 y no contó con la presencia del Real Zaragoza, pues se trató de la continuación y finalización de un Osasuna-Real Madrid que se había suspendido tiempo antes en El Sadar por graves incidentes del público navarro y que el Comité de Competición decidió que se completara en La Romareda, sin aficionados. Fueron 47 minutos. Dos de la primera parte y todo el segundo tiempo. Han pasado 41 años de aquello.

Pero eso no quiere decir que el Real Zaragoza no haya jugado sin público alguna vez en su estadio. Sí lo hizo en una ocasión... y es muy reciente en el tiempo. Se trató de un extraño partido amistoso ante el Henan Jianye de la ciudad china de Zhengzhou, contratado o pactado por el club en enero de 2018 al encontrarse los asiáticos de pretemporada por España (también jugaron en Granada), para el que se decidió no abrir las puertas del campo.

El suizo Oliver Buff, en una jugada ante los chinos del Henan Jianye en 2018.

Ocurrió el 16 de enero de 2018, un gélido martes de invierno, hace pues solo 29 meses, en mitad de la temporada 17-18 (hace 3 cursos). A la sazón, este es el último partido internacional que ha jugado el Real Zaragoza, con esa vitola de amistoso, dentro de su escaso bagaje que el paso por la Segunda División en las últimas 7 campañas ha generado en cuanto a enfrentamientos con adversarios de otros países.

Este partido ante el Henan Jianye es el tercero ante un rival extranjero jugado por el Real Zaragoza desde que dejó la Primera División en 2013. El primero fue ante el Moghreb Atlético Tetuán, de Marruecos, en el campo de La Corona de Almudévar, en la pretemporada de 2014 (el 9 de agosto), con victoria por 4-1 de los aragoneses con los tantos de Adán Pérez, David Muñoz, Diego Rico y Porcar, con Víctor Muñoz en el banquillo. El segundo, en la pretemporada de 2015, en el mítico campo de Sant'Elia de Cagliari, ante el histórico equipo italiano de la isla de Cerdeña, donde el Zaragoza de Ranko Popovic perdió 1-0 el 28 de julio de ese año.

Y el referido ante el Henan Jianye chino completa la trilogía internacional en este duro tiempo en Segunda. Esa mañana sin público en La Romareda, el Real Zaragoza empató, 2-2, ante los asiáticos de Primera División, que estaban de pretemporada por España y acordaron venir a la capital aragonesa a jugar este choque preparatorio. Marcaron Papunashvili y Ángel Martínez los tantos blanquillos, a los que entrenaba Natxo González, entonces muy discutido y en la cuerda floja antes de la reacción final de aquel curso.

Natxo González, rodeado de los miembros del área deportiva Lalo Arantegui (dcha.), José Mari Barba (izda) y Álex Monserrate (debajo), vio el partido ante el Henan Jianye desde la grada vacía al no haber público ese día.

El club decidió que se jugara por la mañana, en horario de entrenamiento, sin abrir las puertas del campo a la gente y sin acometer, por lo tanto, ningún gasto ni publicidad extra. Se consideró un mero ensayo, se rebajó su trascendencia. No estaba el horno para bollos.

Pero ahí queda para la estadística y para la historia zaragocista este duelo que, ahora, al tener que jugar lo que resta de liga a puerta cerrada, toma de nuevo actualidad al ser un precedente que deja imágenes con las butacas vacías y el campo desierto que, esta vez en competición oficial, se van a ver en La Romareda durante seis citas de verdad.

Cuatro jugadores de la actual plantilla estuvieron en aquel amistoso contra los de China. Fueron Ratón, el ahora lesionado Delmás, el capitán Zapater y Soro. Estos sí pueden presumir, pues, de haber jugado un día sin público un partido en el estadio municipal.

La alineación de aquel Real Zaragoza-Henan Jianyé fue la siguiente: Ratón; Delmás (David Vicente, 46), Jesús Valentín (Álvarez, 46), Zalaya, Ángel Martínez; Zapater (Soro, 46), P. Biel (Sanogo, 46), Febas (M. Aguado, 46); Papunashvili (Vinicius, 46); Y Borja Iglesias (Raí Nascimento, 46). Fue, pues, un envite de pruebas, con chicos del filial y del juvenil en el reparto. Arbitró el aragonés Alfredo Ramo Andrés. En las filas chinas destacaron sus jugadores foráneos, el checo Dockal, el portugués Ricardo Vaz y el nigeriano Bossogog.

Marcó Papunashvili el 1-0 en el minuto 26. Le dio la vuelta al marcador el equipo visitante, por medio de Bossogog, de penalti, en el 41; y de Ricardo Vaz en el 44, que puso un sorprendente 1-2 justo antes del descanso tras haber fallado numerosos goles el Real Zaragoza ante la portería oriental. En la segunda mitad, el lateral Ángel Martínez hizo el 2-2 definitivo.

La prensa, los periodistas, sí entraron ese día en su palco de trabajo habitual en La Romareda. Y dieron fe de lo que es el vetusto estadio zaragozano cuando se juega en él sin la afición en los graderíos. Ahora, eso se repetirá pero con puntos en juego.