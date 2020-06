El Gobierno quiere dar respuesta común a la apertura de los estadios al público

El presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, aseguró ayer que se dará «una respuesta común y homogénea» para permitir la presencia de aficionados a los estadios de fútbol y de baloncesto, ya que «es de justicia» que todos los seguidores puedan acceder a la vez a ver los partidos de sus equipos.

NOTICIAS RELACIONADAS Vigaray, duda para el primer partido ante el Alcorcón por un problema muscular

Sánchez destacó en su habitual comparecencia de los domingos desde que se instauró el estado de alarma, aún vigente hasta el día 21 del presente mes de junio, este aspecto referido al deporte profesional y, específicamente, al fútbol. «Ha salido este domingo en la conferencia de presidentes la cuestión de los aforos en los estadios de fútbol y de baloncesto. El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, está trabajando para ver si podemos dar una respuesta común», dijo a la conclusión del encuentro, desarrollado de manera telemática.

En este sentido, auguró una solución consensuada que afectará a todas las comunidades autónomas. «Creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las comunidades autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que es legal desde el punto de vista intelectual, para el conjunto de aficiones y de equipos de fútbol y de baloncesto», explicó.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza pisó este domingo La Romareda 86 días después

El pasado lunes, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguraba para sorpresa general que tenía el visto bueno de las autoridades sanitarias para poder abrir el estadio de Gran Canaria para que sus aficionados puedan acudir ya mismo al duelo contra el Girona del próximo sábado 13 de junio. A partir de esta iniciativa del directivo del club amarillo otros clubes y SAD se aprestaron a hacer lo mismo con sus gobiernos regionales, entre ellos el Real Zaragoza.

Tras esta postura oficial del Gobierno central, hecha pública por Pedro Sánchez ayer domingo, esas intenciones quedan en suspenso por completo. No habrá público en los estadios en la reanudación de la liga.

Lambán prevé puerta cerrada hasta el final de la liga

Paralelamente, Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, también abordó ayer, en su rueda de prensa del fin de semana, el asunto del fútbol y la opción de que cada territorio autónomo pueda decidir en los próximos días, por competencias legales, la entrada de aficionados a los estadios en la fase 3 de la desescalada.

«Le he hecho la pregunta a Sánchez y ha respondido que, independientemente de la potestad de cada Comunidad Autónoma, lo razonable es que al final lo que se haga sea lo mismo en todas ellas, estén en la fase 2 o 3 porque, si no, sería incurrir en una desigualdad en la competición», indicó el presidente de la DGA.

«La decisión se debe adoptar en el Consejo Territorial de Sanidad y en el Consejo Superior de Deportes. Y, ahí, lo más probable es que en fechas próximas se recomiende jugar a puerta cerrada», pronosticó Lambán para el final de la liga, los 11 partidos que darán comienzo ya esta semana.

Javier Tebas difiere en su opinión

El último en hablar fue, como cada domingo desde que el fútbol se paró en marzo, el presidente de La Liga (LFP), el abogado oscense Javier Tebas. En su ya rutinaria intervención nocturna en Movistar +, difirió de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. «Yo, en el momento que se pueda, pienso que deben entrar aficionados a los campos. Es muy importante la reactivación del negocio y veo bien que haya gente ya en los estadios ahí donde sea posible. Hay ataques de ‘integritis’ deportiva en algún sector al valorar las ventajas y desventajas de los equipos con determinadas circunstancias. En La Liga tenemos en marcha un protocolo para ver dónde puede haber público enseguida. Y lo vamos a coordinar con el CSD y las autoridades sanitarias», dijo.

«Sé que es algo distinto a lo que dice Pedro Sánchez. Pero esta es mi opinión. Luego, ya veremos qué pasa. Si esta pandemia hubiese afectado a cuatro comunidades autónomas únicamente y al resto del país no, ¿hubiésemos dejado a todos los equipos de los lugares no afectados sin público para equiparar a los que no podían dejar acceder a sus campos? No podemos llegar a una situación en la que se diga ‘nos fastidiamos todos’», concluyó su razonamiento.