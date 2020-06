Eguaras, Guti y El Yamiq vuelven con el grupo tras sus ausencias: se huele la liga

A Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza, se le ha abierto el cielo en la mañana de este lunes, 1 de junio. Por primera vez, desde que la liga se paró el 8 de marzo, la plantilla ha podido entrenarse junta, al cambiar de fase el protocolo de la LFP en esta progresiva vuelta a la competición iniciada hace 22 días bajo unas estrictas normas de prevención del contagio de la covid-19. Se trata de un avance decisivo para dar calidad a los entrenamientos, que hasta ahora han sido más simbólicos que otra cosa en términos futbolísticos.

El día, señalado pues en el calendario por su relevancia para el cuadro técnico, ha venido aderezado con guindas dulces en su puesta en escena: la mayoría de los jugadores que estuvieron ausentes en los últimos días, incluso el de mayor hondura en la importancia de su lesión que viene de 3 semanas atrás -Eguaras-, se han reincorporado a las pautas de la normalidad de la mano. Ahí han estado Guti y El Yamiq, que se pasaron los pasados 7 días en blanco por distintas molestias musculares. También el joven Baselga, que llevaba una decena de entrenamientos al margen.

Solo ha faltado, de ese elenco de tocados, el portugués Pereira, para el que el colapso de la liga por tres meses no ha supuesto ningún cambio respecto de sus eternas e insondables afecciones en su musculatura. Antes apenas jugó por estar siempre de baja o resentirse a última hora y, en estos momentos, la vida sigue igual pese a tanto como ha cambiado para todo el mundo: trabaja solo, en el gimnasio, con los fisios.

No obstante, lo más reseñable de la primera mañana de junio en la Ciudad Deportiva es la vuelta al grupo de tres titularísimos para Víctor, tres piezas angulares para los 11 partidos que habrán de disputarse en pos del ascenso a Primera División: Eguaras, Guti y El Yamiq. El navarro empieza a dejar atrás una rotura fibrilar en un gemelo que alarmó a todo el mundo el primer día de entrenamientos personalizados, el 8 de mayo. Fue una faena para él pero sirvió a los demás para ver, empíricamente, el grave riesgo que ha supuesto regresar a la actividad después de más de dos meses de confinamiento en casa, entre cuatro paredes, algo muy dañino para cualquier deportista profesional.

A partir de ahí, médicos, fisios y técnicos se han movido con sumo cuidado, avisando a los futbolistas de que, a la más mínima sospecha de problema muscular o traumático, había que parar y salirse de las rutinas. Por eso, en la semana que ha concluido, Víctor se vio mermado en efectivos y no pudo, finalmente, subir el número de participantes en los grupos que permitía La Liga en su protocolo, de 10 a 14. Todo porque tenía a media docena de piezas fuera de uso. Desde este lunes, si no surgen problemas de última hora, este menoscabo ya no existe.

La sensación de alivio, de alegría, de optimismo que ha impregnado la mañana de este lunes dentro del plantel del Real Zaragoza, al volver a trabajar todos a la vez y con la recuperación de jugadores tan importantes para el equipo, es el punto de luz más potente del último mes dentro del equipo. Ya se huele la liga, aunque sea con un fútbol distinto y alejado del conocido. Ya es junio. Ya parece que se encara la salida de un túnel negro histórico en la vida del fútbol español.