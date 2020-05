El tercer test en el Real Zaragoza da paso hoy a los entrenamientos conjuntos

Para que el lunes próximo, día 1 de junio, el Real Zaragoza pueda empezar los entrenamientos colectivos –tal y como pretende y anuncia La Liga (LFP) en las últimas horas– es necesaria la repetición y actualización de los test PCR de la covid-19, prueba médica que, una vez hecha en la plantilla, necesita de 48 horas de espera en los diagnósticos. Por eso, hoy miércoles, 27 de mayo, está prevista la tercera recogida de test en la cincuentena de personas que componen el grupo activo e indispensable del Real Zaragoza previsto para los partidos que se van a jugar a puerta cerrada para completar la liga 2019-20.

Futbolistas, técnicos, directivos, ejecutivos, sanitarios, auxiliares y demás personal acreditado en tan excepcionales circunstancias volverán a ser sometidos hoy a examen, tal y como ya lo fueron los días 5 y 15 del presente mes de mayo. En esas dos pruebas iniciales, los resultados fueron cien por cien satisfactorios: todos dieron negativo en infección de coronavirus. Especialmente celebrado fue el primero, el del día 5, que significaba la ruptura con la incertidumbre que generó con anterioridad un largo periodo de 50 días de aislamiento de todo el mundo dentro de una vorágine de fallecidos, hospitalizados y contagiados dentro de un estado de alarma que tuvo a la población confinada en sus domicilios y al país paralizado en sus hábitos sociales y económicos.

En el seno zaragocista, la primera réplica del test, diez días después, apuntaló la percepción de que las cosas se habían hecho bien en tan largo periodo de colapso de la competición, que todos los protagonistas del equipo estaban fuera de cualquier peligro o sospecha. Todo siguió sin sobresaltos y los entrenamientos individualizados dieron paso a los de grupos reducidos, aún vigentes hoy.

Y ya llega el último escalón previo a la competición. Paso a paso, con la aplicación paulatina de cada epígrafe recogido en el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, el Real Zaragoza y el resto de clubes del fútbol Español se aproximan al reinicio de la liga, algo que acontecerá a mitad de junio –si nada se tuerce– tras más de un trimestre de parón absoluto.

Es un nuevo hito en el control médico de los equipos profesionales españoles el que tiene lugar desde las 10.00 en la Ciudad Deportiva. Una reiterada analítica que servirá de llave, salvo que algún club tenga imprevistamente algún caso positivo del virus, para que desde el lunes próximo se vayan ultimando los detalles tácticos en todos los equipos con ensayos de fútbol real. Ya no habrá restricciones numéricas en los grupos de trabajo. Ya se podrán programar partidos preparatorios entre los miembros de los propios clubes, once contra once y en todo el terreno de juego. No serán los amistosos de ‘pretemporada’ que algunos entrenadores añoran –entre ellos, Víctor Fernández–, pero al menos darán la opción de refrescar la memoria y el automatismo cerebral de los jugadores, algo que quedó cortado con cizalla el pasado 13 de marzo cuando se instó a la LFP a «suspender sine díe la liga» y dejar en suspenso el calendario de los 11 partidos que restaban por jugarse.

Hoy miércoles, jueves, viernes y sábado todavía se trabajará en la Ciudad Deportiva de manera sesgada respecto del plantel, en dos tandas. Si el test sale bien, el lunes todo se verá bien distinto, para bien de futbolistas y técnicos.