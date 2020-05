Víctor cree que los 5 cambios "van en contra de la integridad de la liga"

Ha costado más de dos meses oir, ver y leer a Víctor Fernández hablando de la liga, del colapso del torneo por la pandemia mundial que paralizó España desde el 14 de marzo. Solo lo hizo, con brevedad, en el especial sobre los 25 años de la Recopa de Europa que puso al Real Zaragoza en primera línea del escenario el pasado día 11 de este mes de mayo. En el mediodía de este viernes 22, el preparador del barrio Oliver entró, ahora sí, de lleno en lo que es el anormal día a día del equipo desde hace más de 70 fechas.

Estos son algunos de los epígrafes a los que ha respondido ante los miembros del departamento de Comunicación del club, encargados de trasladarle las preguntas de la prensa aragonesa al no tratarse de una rueda de prensa como tal.

Los 5 cambios en un partido... van en contra de la integridad de la liga

"No quiero ir contracorriente. Pero, a mí, no me gusta la medida. No me gusta nada. Yo lo razono desde un principio que, en mi opinión, es básico: la Liga de Fútbol Profesional ha tomado una medidas extraordinarias, encomiables, con muchas horas de estudio y trabajo con gente preparada para lograr la integridad de la competición... y esto de los cambios va precisamente en contra de la integridad de la competición".

"Hemos jugado el 74 por ciento de la competición con unas reglas. Y yo creo que la porción que falta por jugarse deberíamos jugarla con las mismas reglas. Con esto lograríamos reforzar mucho más eso que pretende La Liga de la integridad de la competición que, según dicen, pasa por completar y jugar todos los partidos... algo que debería ser con las mismas reglas del principio".

"Tenemos antecedentes todas las temporadas respecto de lo que va a pasar: se juegan Mundiales, Eurocopas, competiciones súper agresivas, con calor... y se juegan con 3 cambios. Es una medida muy favorecedora para esos equipos que tienen plantillas con profundidad numérica y de calidad. No le encuentro ningún tipo de fundamento. Dicho esto, tendremos que manejarla e intentar sacarle algún provecho"

El aspecto mental y psicológico de los futbolistas, asignatura pendiente

"No. Hasta este momento, no. Hasta esta segunda fase de entrenamientos en grupos reducidos, a los entrenadores no se nos ha permitido interactuar con los futbolistas. Hemos sido, por el protocolo, elementos bastante pasivos. Es algo que habrá que hacer".

"En los partidos que faltan por disputarse ganarán los equipos más rápidos, los que mejor estén físicamente, pero también aquellos que tengan una gran fuerza mental para adaptarse a este nuevo escenario. El Real Zaragoza, estoy convencido de que tiene todos estos componentes. A medida en que el protocolo nos deje tener una convivencia más o menos normal, el entrenador, o sea, yo, tendré un papel vital en la preparación mental del equipo. Hasta ahora no he podido hacer esa parte de mi trabajo".

Partidos cada 72 horas y riesgo de lesiones

"Estamos, en estos primeros días, intentando minimizar al máximo el riesgo de lesiones. Queremos que los jugadores lleguen al primer partido en las mejores condiciones que se puedan alcanzar. Todo ello rezando para que no surjan percances y desgracias por el camino, como lo de Eguaras".

"Cuando todo empiece de nuevo, habrá un riesgo evidente por el hecho de acometer esfuerzos máximos cada 72 horas, con partidos intensos y de mucha responsabilidad. Es la fase de la temporada en la que se deciden los objetivos por los que llevamos luchando todo el año. Ese estrés va a pasar facturas a los jugadores".

La recuperación de Zapater y Javi Ros

"Este es un asunto importante. Son dos jugadores de jerarquía, de mucha incidencia en el grupo. Y tenerlos cerca va a suponer para nosotros una gran ventaja. Zapater lleva un año sin jugar pero, en los primeros entrenamientos, me está demostrando que en lo físico se ha recuperado perfectamente, no tiene secuelas aparentes. Veremos cuando llegue un partido y tenga un adversario en frente. Sobre Javi Ros tengo alguna duda más porque va a ir muy justo en tiempo de recuperación. No sé si lo podré tener en condiciones".

Factores externos, la suerte, las lesiones... porcentajes en el final de liga

"Hablar de porcentajes no nos lleva a ningún sitio. Tenemos un sueño por lograr y esa será la energía para alcanzarlo. No tengo ninguna duda de que, quienes luchan por ese objetivo, es porque en el campo han demostrado que tienen más talento que los demás, más ganas que los demás, más calidad que los demás y, posiblemente, también tengan más suerte que los demás en cuanto a lesiones, percances o adversidades. Hemos sufrido muchos contratiempos, algunos gravísimos, durante el año. Y los hemos superado poco a poco, entre todos. No hablo de porcentajes porque, estos inconvenientes, se nos escapan y no los podemos controlar de ningún modo. El tiempo dirá cómo nos afectan las cuestiones ajenas al mero fútbol".