"Nada más que acabe la liga diré si sigo o no como entrenador", señala Víctor

¿Seguirá Víctor Fernández en la temporada próxima como entrenador del Real Zaragoza, suceda lo que suceda en los 11 partidos de liga que aún faltan por jugarse? Es una incógnita. Para todo el mundo. Nadie escapa a esa sensación de dudas, de incertidumbre sobre la continuidad de Fernández un año más en el vital puesto de técnico del primer equipo aragonés.

Hasta dentro del propio club, en los despachos de mando, se siente esa sensación que, por otra parte, no es nueva. Ya hace un año, Víctor llevó su renovación con el Real Zaragoza en secreto durante muchos días, con una tendencia más próxima a no prorrogar su estancia en el vestuario tras lograr eludir el descenso a Segunda B en un año caótico en el área deportiva blanquilla que solo él supo solucionar in extremis y por iniciativas de terceros.

Lalo Arantegui, el director deportivo, ya expuso hace unas semanas (el 1 de mayo) su postura de espera respecto de la figura de Víctor. Dijo desear que el técnico del barrio Oliver continúe. Dijo contar con él. Y ya anticipó que la última palabra la tendría el entrenador, cuando considerase oportuno.

No quería Lalo que le pasase como el año pasado, cuando se adelantó a los acontecimientos y, mientras Víctor deshojaba su decisión en junio, ya tenía avanzadas conversaciones con Miroslav Djukic y, simultáneamente, con otros entrenadores como Juan Carlos Unzué o Aritz López Garai, movimientos que tuvo que deshacer de súbito cuando Fernández dijo que seguía este curso.

Víctor ha puesto marca temporal para dar públicamente su decisión personal: "Yo creo que no es el momento para responder a esa pregunta. La respuesta la voy a dar cuando termine la liga. Inmediatamente, nada más terminar la liga, todo el mundo va a saber cuál es mi pensamiento", dijo de entrada.

"Ahora mi único frente y mi única concentración es prepararnos, conseguir el sueño (el ascenso), hacer feliz a mucha gente. Solo debemos pensar en esto, más allá del pensamiento, la decisión o los intereses de determinados individuos sobre su futuro. Yo creo que eso no es lo importante", apostilló para concluir su respuesta.

Así pues, quienes miran con fijeza a los ojos de Víctor para intentar saber si el año que viene seguirá siendo el referente del equipo desde el banquillo tendrán que seguir con su análisis diario durante, al menos, un par de meses más, hasta finales de julio como poco. Es ahí donde, segun los planes de La Liga, concluirán los campeonatos en España tras el parón total provocado por la pandemia de covid-19 desde marzo.