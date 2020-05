Cristian Álvarez: "La ilusión de la vuelta comienza a crecer"

Nueva semana de trabajo, distinto, más cercano a la normalidad, en el Real Zaragoza, y las palabras de Cristian Álvarez sirven como termómetro ambiental de un equipo que ya ha comenzado a entrenarse en grupos amplios, de diez jugadores, no muy lejos y no muy distinto de lo que es la rutina habitual en muchas fases de las sesiones. Además, el vestuario aún tiene el regusto del regreso del fútbol de elite en Alemania, un ensayo y precursor al que todas las ligas se han asomado este fin de semana. “Son reglas distintas, el juego es el mismo, pero hacerlo sin público va a suponer que sea bastante especial, que tengamos que tener un plus extra mental para afrontarlo con mayor intensidad”, indica el portero argentino, que observa cada vez más cerca la reanudación de la competición. “Nos estamos preparando, ya tomando conciencia de lo que se nos viene por delante, que es algo crucial e importantísimo para el club. Son 11 partidos vitales. Ya hemos empezado a tocar balón entre nosotros y eso va a ayudar a que en estos días empecemos a crecer en cuanto a ilusión para la vuelta”, señala.

Al Zaragoza el faltará su afición en la grada, aspecto al que Cristian Álvarez concede relevancia extraordinaria: “En casa tenemos un plus extra con nuestra gente, con esa unión estábamos cociendo algo mágico esta temporada y eso se nos corta. A nosotros en particular nos juega en contra, pero vamos a encontrar las herramientas para poder estar a la altura y sentirnos conectados con ellos. Sabemos al cien por cien que todos sus corazones van a estar empujándonos desde sus casas, eso hay que tenerlo claro y tiene que ser un factor importante para nuestro beneficio”, subraya el futbolista argentino.

Pese a todo, Cristian tiene clara cuál es la meta: “El objetivo está intacto, tenemos muchísimas ganas de estar festejando, cumpliendo el sueño de todo el equipo, el club y toda la comunidad estando otra vez en el lugar del que nunca nos teníamos que haber ido”.

El pasado viernes, la plantilla se sometió a un nuevo test de control del covid-19, un protocolo de prevención y detección que va a acompañar a los jugadores durante las próximas semanas. “Estamos muy controlados, cumpliendo muchas reglas y con disciplina. Esa es la forma que tenemos para cuidarnos los unos a los otros y poder hacer lo que más nos gusta”, afirma el portero sudamericano.