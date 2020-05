Las once etapas del Real Zaragoza cuando regrese la competición

El Real Zaragoza afrontará en los próximos meses, si las autoridades sanitarias lo permiten, el tramo final en su intento de coronar la cima y regresar a Primera División siete temporadas después de su descenso. Un camino que se ha visto lleno de baches y contratiempos de diferente índole, el último y más gravoso –para todos– la pandemia del coronavirus. Con 31 jornadas ya disputadas, el Real Zaragoza es segundo en la clasificación con 55 puntos, a tan solo uno del Cádiz, el actual líder, y con cinco de ventaja sobre el tercer y cuarto clasificados: Almería y Huesca, respectivamente. Así, su ruta de ascensión a la cumbre llegará a su momento clave cuando se reanude la temporada.

El conjunto aragonés disputará este verano once finales, seis en su estadio y las cinco restantes lejos de él. Siempre y cuando el protocolo y los plazos marcados por la Liga se mantengan y las competiciones puedan reanudarse tras el parón por el coronavirus. Al Real Zaragoza le aguarda un duro final de temporada en el que no podrá contar con el apoyo de la hinchada blanquilla, siempre un plus para los de Víctor Fernández, y en el que la gran incógnita será el estado de forma en el que llegarán los equipos, tras más de tres meses sin competir.

El primer choque del calendario del Real Zaragoza será en una Romareda vacía, donde recibirá al Alcorcón, noveno clasificado, en un encuentro en el que los de Víctor Fernández tratarán de volver a la competición con una victoria que mantenga el buen momento en el que se encontraba el equipo zaragozano antes de que la pandemia lo alterara todo. Tras esta primera toma de contacto, que podría ser a mediados de junio según el calendario propuesto en un inicio por Javier Tebas, el Real Zaragoza se enfrentaría fuera de casa al Lugo, en puestos de descenso, antes de recibir en La Romareda a un rival directo de los blanquillos como es el Almería.

El tramo más complejo

El equipo dirigido por José María Gutiérrez ‘Guti’ será la gran primera piedra de toque para el conjunto zaragocista que, después de visitar el Francisco de la Hera en la cuarta jornada de este último tramo liguero para medirse con el Extremadura, afrontará tres encuentros que seguramente marcarán toda la temporada. Huesca, Girona y Rayo Vallecano, respectivamente, serán los rivales a los que se enfrentará consecutivamente el Real Zaragoza. El segundo derbi aragonés de la temporada tendrá que disputarse sin las aficiones apoyando a los suyos en el campo. Y el conjunto aragonés tampoco podrá contar con el calor de su gente para medirse ante el Rayo Vallecano de Paco Jémez, justo después de visitar al Girona, el club con el mayor presupuesto, con mucha diferencia, de la categoría. Será sin duda el tramo más duro para los de Víctor Fernández, que se enfrentarán en menos de dos semanas (ya que está previsto que se disputen jornadas intersemanales además de los habituales partidos en fin de semana) a tres rivales directos en la lucha por ascender a la élite del fútbol español.

El Real Zaragoza tendrá, teóricamente, una última parte de competición más asequible, con rivales que no se encuentran actualmente peleando por un lugar en la zona noble de la clasificación. El primero de estos cuatro últimos partidos será en el Heliodoro Rodríguez López, donde el Real Zaragoza se enfrentará al Tenerife en la jornada 39. El siguiente compromiso de los aragoneses será con el Real Oviedo en La Romareda, un choque que de no haberse visto afectado el calendario por el coronavirus podría haber supuesto el partido en el que la escuadra blanquilla podría haber certificado matemáticamente su regreso a Primera. Además, estaba previsto que este encuentro se celebrara el pasado domingo 10 de mayo, coincidiendo con el 25 aniversario de la conquista de la Recopa en París. Los últimos dos partidos de Liga del Real Zaragoza serán ante el Albacete y la Ponferradina. El primero a domicilio y el último en La Romareda. Será el broche definitivo de una temporada que ha resultado más larga y ardua de lo esperado, a la que aún le quedan once jornadas absolutamente definitivas.