Linares: "Estamos convencidos de que vamos a empezar igual que terminamos"

Miguel Linares, jugador del Zaragoza, ha señalado que en la vuelta a la competición tras el parón obligado por la crisis del coronavirus el equipo que menos excusas ponga será "el que se lleve el gato al agua". "Hay que estar preparados y mentalizados. Nosotros estamos con muchas ganas de volver desde el primer día y de terminar lo que estábamos haciendo muy bien y en ello estamos. El que menos excusas ponga será el que mejor y más fortalecido saldrá", ha apostillado en declaraciones realizadas a la página web del Zaragoza.

El delantero se muestra convencido de que el conjunto aragonés va a retornar a la competición igual que terminó: "Tenemos un gran equipo y no tengo ninguna duda de que va a dar el mismo nivel que tenía antes del parón.Estamos convencidos de que vamos a empezar igual que terminamos".

El jugador del conjunto 'blanquillo' ha asegurado que toda la plantilla tenía "muchas ganas" de volver al trabajo aunque fuera de manera individual y en la distancia porque se puede ver a los compañeros y el día a día se hace "mucho más llevadero". Igualmente considera "fundamental" volver al hábitat natural del futbolista que es el césped: "sobre todo por los apoyos y las carreras para poco a poco, y si todo va bien, volver a la competición".

NOTICIAS RELACIONADAS El balón toma protagonismo en el entrenamiento del Real Zaragoza

El jugador de Fuentes de Ebro (Zaragoza), cree que habrá dos aspectos que pueden ser fundamentales en el regreso a la Liga, el físico y el mental. "La mayoría de los jugadores no habíamos disputado nunca tantos partidos en tan poco tiempo pero sí que es verdad que el aspecto mental y asumir cuanto antes que esto va a ser así y tratar de no poner ninguna excusa va a ser también importante y nosotros, desde luego, no las vamos a poner", ha asegurado.

El punta del equipo maño dice vivir "con la preocupación que tiene cualquier ciudadano" de que esta situación se acabe cuanto antes y de que poco a poco vaya desapareciendo el virus que tiene a todo el mundo "tan en vilo". Igualmente dice estar acostumbrándose, "como cualquier trabajador que ha tenido que dejar su trabajo".

"Somos unos privilegiados de que nuestro trabajo es algo que nos encanta porque es estar en un campo de fútbol. Ahora podemos volver y disfrutar otra vez y ojalá vaya todo bien para poder empezar cuanto antes", desea. Linares explica que el equipo está empezando el trabajo poco a poco y que queda tiempo para prepararse: "La mayoría del equipo es joven y se va a adaptar seguro a esta situación por lo que es cuestión de tiempo que el equipo coja el nivel de antes"