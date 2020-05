Zapater: "Jugar sin gente, a otros no les va a penalizar tanto como a nosotros"

Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, abrió a primera hora de este lunes el nuevo turno de declaraciones de los futbolistas del equipo aragonés, una vez terminados los casi dos meses de confinamiento y una vez recuperados los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. El ejeano valoró el hecho de haber logrado, por fin, salir de casa y retornar al espacio natural de trabajo del equipo desde el pasado viernes, aunque sea con las limitaciones que produce el protocolo de La Liga, con sesiones individualizadas y sin contacto humano por ahora.

"Aunque aún no nos veamos todo lo que nos gustaría, al menos nos vemos las caras con los compañeros. No es posible tener el contacto humano habitual, porque ha de ser así; no es el día a día del vestuario, algo que no sabemos cuándo volverá. Pero el ver a los demás sobre el césped es algo que motiva, que ilusiona. Es el balón, el césped, el olor...", describe Zapater.

El centrocampista aragonés advierte de los peligros que tienen estos primeros días de vuelta a la hierba de los campos de la Ciudad Deportiva. "Alguien puede decir que, otras veces, en verano también hemos podido tener un parón así de largo. Pero no es lo mismo. En el parón de verano, el futbolista, anda, corre, se mueve, juega con los amigos, hace deporte, está en la piscina, nada, juega al pádel... En este parón no hemos hecho nada de eso. Por eso hay que tener mucha precaución ahora. No es lo mismo correr en cemento, que en arena o tierra, que en la hierba. Lo nuestro es el césped, son las botas... "

Zapater describe su visión apriorística de lo que falta por disputarse. "Ahora empieza una nueva temporada, en la que tenemos 5 puntos de ventaja sobre los perseguidores. Y vamos a tener que jugar sin nuestra gente en la grada. A otros no les va a penalizar tanto este asunto como a nosotros, porque no llevan tanta afición al estadio como el Real Zaragoza. En La Romareda, en nuestro campo, el ambiente era de Primera antes de el parón. Es algo que no vamo a ver... y no sé cuánto tiempo tardaremos en verlo además", dijo con sinceridad.

Alberto aportó un detalle novedoso que está también en las conversaciones del equipo zaragocista. "Además, en Segunda División, vamos a vivir algo fuera de nuestra costumbre, como es jugar miércoles-domingo-miércoles-domingo... Un jugador de Segunda no tiene el hábito y tendremos que adaptarnos. Y, luego, están los viajes... Yo lo que hago es no pensar en esto. Solo centrarse en que tenemos 11 partidos en los que nos jugamos la vida. Y tenemos que ser aún más profesionales que antes, en el descanso, en el cuidarte. Todo lo que hagamos en ese sentido nos hará llegar al éxito", indicó.

El de Ejea de los Caballeros, inédito toda la temporada por su serio problema de tendón rotuliano en una rodilla, del que fue operado en Inglaterra, rememoraba de nuevo su calvario, ya en la recta final y que se ha visto alargado por la pandemia. "Yo estoy focalizado en lo mío. Cuando paró todo yo había hecho dos entrenamientos con el equipo. Era lo que necesitaba desde meses atrás, volver a tener contacto con el equipo, competir. Por este aspecto, personalmente, a mí me perjudicó mucho lo que ha sucedido. He intentado hacer todo lo posible por que no se note. Tengo esa incertidumbre, esa ilusión. Tengo una motivación particular por seguir. Sabiendo que debo hacer una serie de cosas para que la rodilla se fortalezca. A ver cómo responde", dijo introspectivamente.

Zapater, como capitán del Real Zaragoza, siempre ha estado ubicado en una posición corporativa a la hora de enfocar el problema que supone la conclusión de esta liga 2019-20. "Vamos a intentar hacerle caso a los que saben. Creo que desde La Liga se está haciendo todo lo posible por lograr lo que todos queremos (jugar) y debemos poner nuestro granito de arena por que eso pase", concluyó.