"Yo mantengo la ilusión de que Luis Suárez pueda seguir cedido aquí en Primera"

¿Existe alguna posibilidad de que el goleador colombiano Luis Suárez pueda continuar en el Real Zaragoza en el hipotético caso de que se acabe consumando el ascenso a Primera División? Es una pregunta concreta, certera, que la inmensa mayoría de los zaragocistas se hacen desde hace días.

NOTICIAS RELACIONADAS La incertidumbre del Real Zaragoza por si estará en Primera o no, según Lalo

Lalo Arantegui, el director deportivo de la SAD, la ha contestado en la mañana de este viernes 1 de mayo, casi dos meses después de que la liga esté parada por la pandemia de covid-19. Y, pese a que a fecha de hoy las probabilidades de que la respuesta sea un 'no' irreversible, el ejecutivo aragonés sí ha dejado abierta una pequeña rendija por la que, en determinadas condiciones, el Real Zaragoza -siempre con vitola de Primera División- estaría en condiciones de seguir contando con Luis Suárez en una segunda cesión desde su club matriz, el Watford de Inglaterra (donde, por cierto, no solo no ha jugado nunca sino que, además, es un lugar que jamás ha pisado).

Lalo comenzó describiendo el problema. De todos los jugadores prestados que tiene ahora el Real Zaragoza, la eclosión de Luis Suárez como goleador lo convierte en una pieza de alto valor en el mercado de mayor nivel y categoría futbolística que la Segunda División. "La situación de Luis Suárez es la más complicada por la cantidad de nombres de equipos y la capacidad económica de ellos en el mercado. Me consta que es un chico que ha despertado ya un interés en clubes muy fuertes", asegura Arantegui.

Y, enseguida, Lalo pone el contrapunto ilusionante para el zaragocismo: "Pero también valoro que es propiedad de un club (el Watford) que no tiene, a priori, una necesidad de vender. No debería hablar por boca de otros clubes, pero creo que va a ser una operación complicada en forma de traspaso. La idea de su club es que Luis juegue en la Premier League (el Watford lleva todo el año pelando por no bajar a la Segunda categoría, ahora mismo es 4º por la cola, igualado a puntos con penúltimo y antepenúltimo, por lo que no es seguro aún que milite el año que viene en la élite inglesa). A partir de ahí, si no se cumple ninguna de estas dos premisas, yo mantengo la ilusión de que si Luis tiene que volver a salir cedido otro año, su destino sería Zaragoza. Seguro", razonó Lalo.