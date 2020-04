Francho: "Estamos en ascuas, a ver si podemos empezar ya a tocar el balón"

Francho Serrano, centrocampista del Real Zaragoza Juvenil que ya tiene contrato profesional y formará parte del primer equipo en la campaña próxima con 18 años, fue este lunes el jugador que el club designó para trasladar a la afición sus vivencias desde el confinamiento y dentro del largo parón que están viviendo las ligas de fútbol en España, detenidas desde el 8 de marzo.

El joven medio centro zaragozano (17-10-2001), capitán del mejor juvenil blanquillo en las últimas décadas, campeón de liga en su grupo y campeón de España de campeones de en la fase final, con una brillante participación además en la Youth League (la Champions de la categoría) en este curso, expuso sus experiencias en estos días atípicos. "Es una situación excepcional, que nos ha pillado a todos por sorpresa. Yo, con mi hermano pequeño, paso ratos jugando a muchas cosas: a la play, a las cartas, al monopoly... hacemos ejercicios juntos, vemos la tele. Los días van pasando, hablando con los amigos, con la novia, dentro de lo que cabe, con cierta rapidez", comenzó citando.

"Poder tocar un balón en un campo de fútbol, junto a mis compañeros, es ahora mismo mi sueño. Ojalá que podamos acabar la competición y, en el caso del Juvenil, podamos repetir otro título de liga, pues estamos ahí arriba con grandes posibilidades". El Real Zaragoza, que dirige Iván Martínez, ocupa la 2ª posición, a tiro simple de dos puntos del Barcelona: 61 tienen los aragoneses por 63 los catalanes.

"Estamos en ascuas, no sabemos qué va a pasar. Unos dicen una cosa (que se va a acabar la liga), otros dicen otra (que no será así). Nos movemos en el borde del abismo, a la espera de saber qué sucede y qué no, si habrá ascensos, si habrá descensos... hablando también de la Segunda División y el primer equipo del Real Zaragoza. No sabemos nada. A ver si se arregla pronto", apunta Francho con total franqueza para describir el inevitable desasosiego que el paso de los días está generando en el colectivo de futbolistas y en los clubes el flujo de noticias, declaraciones y reuniones con distintos matices que se entrelazan desde hace ya 6 semanas sin alcanzar acuerdos concretos.

Francho vive esta interrupción de las competiciones futbolísticas con ese punto de prisas que le genera el hecho de haber dado ya el salto a la primera plantilla de cara al futuro inmediato. "Cualquier futbolista que está en la cantera del Real Zaragoza, cualquiera que venga de un club pequeño, quiere ser un día profesional. Y, en nuestra ciudad, desea jugar en el Real Zaragoza, que es el club que te ha estado cuidando desde siempre. Uno quiere devolver esa confianza y dejarse todo por esta camiseta. Espero que todo esto se arregle lo antes posible para poder disfrutar del año que viene", asegura.

El equipo juvenil del Real Zaragoza fue galardonado hace unos días por la UEFA al quedar en 1ª posición en una actividad competitiva paralela al fútbol, la denominada 'UEFA For Players App", una aplicación en la que los jóvenes futbolistas reciben y completan un bloque de módulos educativos que giran en torno a las finanzas, la integridad personal o los estudios. Y, dentro de esa brillante distinción entre todo el elenco de grandes clubes que participan en la Champions del nivel juvenil europeo, Francho Serrano acabó 3º a título individual.