Loreto: "Lo hecho hasta hoy no va a caer en saco roto, el Real Zaragoza ascenderá"

José Luis Rodríguez Loreto, el segundo entrenador del Real Zaragoza, fue el portavoz del vestuario en este viernes 24 de abril. El técnico cordobés, exdelantero del equipo de la Recopa y mano derecha de Víctor Fernández desde el año pasado, describió sus sensaciones personales de entrada.

"Esto es algo que altera las costumbres que teníamos todos antes, en todas las familias. Pero yo procuro ir día a día. No pensar en nada más allá, para no provocar ningún tipo de estrés. Lo llevo con normalidad", comenta el andaluz afincado en Zaragoza desde hace varios lustros.

¿Cómo ve Loreto al equipo después de más de 40 días de fractura con la normalidad? Esta es su tesis al respecto: "En el ámbito de la preparación de los jugadores, estamos ahora en un momento de pausa. Le hemos dado al botón de pausa. Sin saber aún qué va a pasar, si se va a jugar o no, si se va a reanudar la liga o no, aunque posiblemente sea que sí. Yo estoy convencido de que los jugadores, en un momento determinado, volverán a pulsar ese botón y retornaremos en las mismas condiciones. Yo estoy tranquilo", razona.

Loreto admite que a propios y ajenos les invade la sensación, hace ya mes y medio, de que el Real Zaragoza ha sido el más perjudicado de la categoría por este parón forzoso. "Todo el mundo hablamos sobre lo bien que estaba el equipo cuando esto se detuvo. Esa duda, ese miedo, lo tenemos todos para cuando se pueda retomar la competición, si será posible estar a aquel nivel que teníamos. Ese miedo lo tenemos todos. Pero será obligado concectarse al cien por cien cuando sea y desde el primer día. Hay que encauzar el miedo a lo positivo", asumió.

El ayudante de Víctor Fernández quiere lanzar mensajes que giren en torno a teorías positivas y optimistas. "Los jugadores están deseando que esto empiece. Y, en las mermas físicas que pueda haber, todos los equipos estaremos en las mismas condiciones. Así que no hay temor a la reanudación por este lado", indica antes de abundar. "Está claro que las condiciones no van a ser óptimas para el Real Zaragoza. Pero no solo lo será para nosotros, sino que ocurrirá igual para todo el mundo. Todo va a ser acelerado, a ritmo de velocidad extrema. Es lo que toca", admite.

Loreto dice vivir tranquilo con el futuro que puede aguardar al Real Zaragoza de cara a la finalización de la liga. "Yo estoy deseando que se pueda jugar finalmente. Pero, si no es así, que se pueda terminar la liga en estas circunstancias muy favorables para el Real Zaragoza, o sea, en posición de ascenso directo. Yo no tengo ningún miedo: bien porque juguemos y subamos, o bien porque no se juegue y se mantenga la clasificación actual", considera.

Y es que el técnico blanquillo se sustenta en un modo particular de ver las posibles resoluciones de este lío histórico: "Todo lo que se ha hecho hasta ahora no va a caer en saco roto y el año que viene estará en Primera División, que es lo que se merece", asevera con rotundidad.