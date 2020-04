Eguaras: "Sigue presente el sueño de volver a Primera"

En mitad de la pesadilla del coronavirus, el cerebro del Real Zaragoza prefiere hablar de sueños. Íñigo Eguaras se deja abrazar por Morfeo y por la afición de La Romareda. Así lo confesó este jueves en su comparecencia telemática. “Antes del parón estaba con el sueño de volver a Primera. Ahora sigue presente", reiteró el mediocentro del equipo del león rampante.

Pese a la referencia onírica, Eguaras demostró encontrarse muy despierto. “Ahora el fútbol queda en segundo plano, pese a que es nuestro trabajo y lo tenemos en la cabeza. El parón ha sido un golpe. Todos esperamos que todo tenga un final feliz. Llevo la situación de confinamiento con incertidumbre por todo lo que se está viviendo y, sobre todo, por no saber qué va a deparar el futuro", apuntó.

No obstante, sus sueños siguen siendo mayores que los miedos propios de esta crisis. "Psicológicamente hay que ser fuertes, pero como todo ser humano tenemos nuestros días de bajones en los cuales solo piensas en la salud de tu gente. Esto se va haciendo largo, se va llevando bien pero con ganas de que acabe ya", explicó.

Íñigo Eguaras dibujó también su perspectiva del momento crítico que se está padeciendo. “La situación es crítica, están falleciendo muchas personas y es una pena por lo que quiero mostrar mi agradecimiento y apoyo a todas las personas que se exponen a esta pandemia", indicó. “Lo importante que es aprovechar cada momento y no dejar pasar las oportunidades, querer saber de tu familia y estar unido con tu gente” continuó.

El creador zaragocista anhela el regreso para recuperar las bonitas sensaciones que el Real Zaragoza dejó como segundo clasificado. “Echo muchísimo de menos la rutina del día a día. Al estar encerrado en casa se le da más valor al contacto con las personas. La situación terminará dará fuerza para salir adelante", expuso.

El futbolista acaba de llegar a un acuerdo para prolongar su contrato con el Real Zaragoza. A este respecto, proclamó su felicidad por poder seguir actuando ante la afición aragonesa.

"Es un sitio que me encanta y estoy disfrutando aunque ahora queda en un segundo plano, pero, como dijo Lalo Arantegui, la situación ha llegado a un buen término y, aunque ahora no es lo más importante, ya llegará el momento (de firmar el acuerdo concretado)", aseguró.

En sus palabras finales, Eguaras reiteró su agradecimiento por prorrogar su compromiso con el Real Zaragoza. “Desde que llegué al Real Zaragoza he tenido la suerte de tener muchos minutos y siempre me he sentido importante en el equipo y para los compañeros.

Soy una persona que hace vestuario y me siento muy contento de cómo me están yendo las cosas aquí", concluyó.