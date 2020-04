Guitián: "La dinámica que llevábamos la hemos perdido, será difícil de recuperar"

Alberto Guitián, uno de los veteranos del vestuario del Real Zaragoza, ejerció este lunes, 13 de abril, de portavoz de la plantilla desde el confinamiento en su casa, junto a su mujer y su hijo pequeño. El central cántabro, siempre sincero, sensato y con mensajes sustanciosos, dejó patente su punto de vista justo un mes después del último entrenamiento del equipo de manera conjunta.

"Después de estas semanas, al final ya nos hemos acostumbrado a esto. Yo recibí la bici (estática), las otras máquinas que nos dio el club; me puse el mono de trabajo y hago lo que tengo que hacer, acompañado por mi mujer en los ejercicios casi siempre", comenzó relatando Guitián.

"Yo recuerdo en enero, cuando veíamos que estaba ocurriendo esto en China, y casi ninguno pensábamos que iba a llegar aquí a España. Y mira con lo que nos ha sorprendido... Creo que la medida de quedarnos en casa resultará, porque allí dio resultados. La situación da respeto y ves a la gente sensible", añadió en sus primeras impresiones.

Lo más relevante en el análisis del defensor montañés gira en torno a la previsible vuelta de la competición muchas semanas después de que se paralizase forzosamente. "Es evidente que con esta situación todos los equipos vamos a perder forma física, la que teníamos antes del parón. Es algo lógico. Cuanto mejor hagamos los ejercicios que nos mandan y controlemos la alimentación, menos perderemos de cara a una hipotética competición que no sabemos cuándo va a volver", empezó su razonamiento. Y prosiguió:

"Yo me he leído el protocolo que ha mandado La Liga para volver a la competición y... lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Pero creo que se va a hacer todo lo posible por volver, como considero que se debe hacer: hay que intentar todas las posibilidades que tengamos a mano. Pero siempre y cuando no se ponga en duda ni en riesgo la salud de los jugadores y de la gente que trabaja para el fútbol", advirtió con claridad.

Y terminó su reflexión refiriéndose en concreto a la truncada carrera del Real Zaragoza hacia el ascenso, algo que cortó un 2020 sin derrotas, invictos y a un solo punto del liderato, con 5 de ventaja sobre los perseguidores. "Estábamos en un momento en el que todos los partidos de La Romareda iban a ser una fiesta, con la afición llenando el estadio. Nosotros, íbamos a intentar seguir en la racha de victorias y en la dinámica ganadora de la segunda vuelta. Pero creo que esa dinámica va a ser imposible de alcanzar, dadas las circunstancias. Van a ser por lo menos dos meses sin competir... La dinámica, nosotros la hemos perdido", espetó contundentemente.

Y concluyó con optimismo, pese a las evidentes repercusiones negativas que, para el Real Zaragoza, esta pandemia mundial ha generado: "Este grupo ha demostrado durante el año que nunca se rinde. Y, seguro, vamos a volver con la intención de conseguir como sea el ascenso, lo que todos tanto queremos y por lo que tanto estábamos peleando", dijo.