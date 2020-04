Lalo Arantegui: "Vamos a pelear a tope por la Primera División"

El tiempo oficialmente se detuvo para el Real Zaragoza el 8 de abril en Málaga. Un gol de Luis Suárez rubricó el último triunfo del equipo del león rampante (0-1) antes de que el maldito virus lo paralizara todo. También el fútbol, claro. Un mes y un día después, como si de una condena se tratara, Lalo Arantegui nos confirma que el conjunto aragonés se encuentra confinado pero muy vivo, que llegará a tope a un regreso con el ascenso entre ceja y ceja. Si finalmente no continúa la Liga, Lalo no contempla otro escenario que validar esas 31 jornadas disputadas que elevan al Zaragoza a la segunda plaza con 55 puntos, uno menos que el líder (Cádiz, con 56 puntos) y cinco más que el tercero (Almería, con 50).

Ascienden dos a Primera y el Zaragoza era segundo en el momento en que la competición se detuvo y lo será en el momento en que se reanude. Si no se reanuda… Lo dicho, segundo. La respuesta al silogismo clasificatorio es (o debería ser) muy clara. Mientras el día del regreso llega, todo el Real Zaragoza sigue trabajando. Como puede, confinado, pero sin cesar. “Tratas de estar activo al máximo tiempo activo. Nosotros, lo que es el Real Zaragoza, tenemos mucho trabajo por delante. El día a día se lleva con mucha comunicación con mis compañeros de dirección deportiva, pues hay mucho trabajo que preparar para la temporada que viene. Todavía con la incertidumbre de la próxima temporada, hay una comunicación fluida con el cuerpo técnico del primer equipo y con la dirección general para saber cuál es la situación del fútbol español. El problema es que no tenemos una información real para poder planificar con una fecha. Cada día hay noticias confusas, cada día hay noticias que pueden cambiar. Lo que sí que tengo claro es que estoy muy orgulloso del trabajo tanto de jugadores como del cuerpo técnico, con una posición en la clasificación (segunda plaza) que nos ha costado mucho esfuerzo. Probablemente, más esfuerzo a un club como el Real Zaragoza que a los demás”, se arrancó Lalo en su comparecencia virtual.

El máximo responsable deportivo del club confirmó que el colectivo llegará a punto al regreso competitivo y que, si finalmente se diera por concluido el curso, habría que dar valor a la segunda plaza lograda, esto es, posición de ascenso a Primera. “Nosotros estaremos preparados y así están trabajando los jugadores para, en el momento en que continúe la competición, si es que se consigue reanudar, estar en las mejores condiciones posibles, de la misma manera que se inició el curso, y así dar el salto que todos queremos, que es a la Primera División. Si finalmente no se juega, no puede haber otro escenario que estas 31 jornadas que hemos jugado. Eso es lo que tiene sentido”, subrayó Lalo Arantegui.

Lalo retrató el lógico momento de incertidumbre que vive. “Tenemos que planificar mucho. Solemos hablar todos los días con mis compañeros para ver las necesidades de cara al año que viene. Hay que arropar en el día a día al cuerpo técnico y a los jugadores. Me preocupa el no saber plazos de tiempo, ni cuándo acaba ni cuándo empieza la siguiente, qué pasará con los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio o con los se incorporan a partir de esa fecha. Pero todo con optimismo. Sabemos que todavía queda un tiempo en esta situación y hay que tomárselo con optimismo”, confesó, para después citar las especiales condiciones que requerirá la vuelta: “No es lo mismo hacer una preparación física o de partidos. Vamos a necesitar dos o tres semanas de entrenar en grupo, sin ningún tipo de riesgos para la plantilla para planificar los partidos que quedan en esta temporada. A día de hoy, todavía no sabemos cuándo se va a dar el pistoletazo a todos los equipos para entrenar”.

Dentro de esta incertidumbre, una certidumbre la constituirá la apuesta por la cantera. Tras renovar el juvenil Francho Serrano, llegarán más buenas nuevas desde la Ciudad Deportiva. “De cara al futuro, uno de los pilares que siempre hemos valorado en el club porque tenemos ese potencial anunciamos la renovación de Francho Serrano hace unas semanas y continuaremos con otras renovaciones de jugadores que en este caso están en el Deportivo Aragón para el primer equipo para un futuro en común con el Real Zaragoza. Esto no puede variar”, destacó.

Finalmente, Lalo Arantegui confirmó las renovaciones de James y Eguaras, y el deseo de consumar el ascenso. “Respecto a las renovaciones de los jugadores del primer equipo que estaban en el aire, tanto Eguaras como James las doy por cerradas. La de Eguaras se hará cuando la realidad, el día a día de los clubes, sea un poco más normal. Todavía nos quedan unos días por delante. Que a nadie le quepa duda de que el Real Zaragoza va a hacer todos los esfuerzos. Dentro de toda negatividad con el virus, que eso es lo primero que tenemos que solucionar a nivel mundial, no nos cabe duda que cuando volvamos lo haremos al 100 por 100. Vamos a pelear a tope por el objetivo de la Primera División, vamos a conseguirlo. Si no es de una manera, será de otra. Ojalá podemos disfrutar y saborear de la Primera División, que es lo que queremos todos desde el principio. Nos queda tiempo por delante, pero seguro que todo tiene un final feliz”, concluyó.