Lapetra: "No jugaremos hasta que las autoridades sanitarias den el sí"

Christian Lapetra, el presidente del Real Zaragoza, atendió en la mañana de este miércoles, vía telemática (por Skype) a una docena de medios de comunicación aragoneses para abordar todos los temas candentes del presente del club. En el día 25 de confinamiento y estado de alarma en España, la situación excepcional que se vive en el seno zaragocista depende en gran medida de las decisiones globales y externas que puedan llegar en fechas próximas desde La Liga (LFP), la Federación (RFEF), la FIFA, la UEFA y otros entes de gobierno en general.

"De entrada, respecto de la fecha en la que se pueda volver a jugar a fútbol, todo va a venir marcado por las autoridades sanitarias del Gobierno. Hasta que no haya una seguridad y una garantía médico-sanitaria que nos permita un estado de normalidad, creo que será difícil que se juegue", comenzó asegurando el dirigente blanquillo.

Lapetra mostró un posicionamiento calmado del Real Zaragoza ante el aluvión de reuniones, decisiones, debates e informaciones cruzadas que se están llevando a cabo en las últimas tres semanas a cuenta del negocio del fútbol, lo pernicioso económicamente de su parón y la necesidad imperiosa de que se reanude en cuanto sea necesario.

"Desde que se inició esta crisis, todos estamos trabajando sobre diferentes escenarios posibles. Mientras haya un estado de alarma no vamos a poder hacer nada. El retorno de la competición vendrá marcado por el levantamiento de las restricciones sociales. Se lanzan las fechas de mayo o junio desde la LFP como posible vuelta al trabajo. Si el presidente tiene más información que nosotros, pues nos parecerá bien", aseveró Lapetra.

En relación a la cuestión crucial que piden los clubes, en caso de tener que jugar fuera de la temporada natural (que concluye, en sus contratos y normas, el 30 de junio), relativa a la prórroga de los compromisos contractuales de los futbolistas para que las ligas se acaben con las mismas plantillas que estaban vigentes cuando se detuvo todo, Lapetra se mostró muy esperanzado.

"La FIFA despejó definitivamente este asunto en su reunión del martes por la tarde. Los contratos se alargarán automáticamente 'hasta que la temporada finalice', y no el 30 de junio. Es cuestión de buena fe de todas las partes. Es un estado de excepcionalidad. Creo que vamos a tener seguridad jurídica para que todos los futbolistas que acaben contrato o cesión y queden libres a partir del 30 de junio, puedan continuar en adelante hasta que se acaben las 11 jornadas que restan por disputarse", expuso con alivio. "Ahora, con esta base de la FIFA, hay que trabajar y desarrollarlo en cada país para que sea efectivo. El Real Zaragoza desea que, cuando llegue, todos compitamos en igualdad de condiciones respecto del momento del parón", añadió.

El club zaragocista, sobre el exigente protocolo que ha preparado La Liga para cuando sea posible empezar a entrenar, mantiene una postura de asunción de las circunstancias a a la espera de acontecimientos, sin entrar en más valoraciones previas.

"Ese protocolo, hasta que no sepamos la fecha de regreso, es difícil de valorar. Es algo muy completo, muy trabajado, consultado con los responsables sanitarios. No todos los clubes están en disposición de cumplirlo estrictamente, porque los hay que no poseen una ciudad deportiva, que no disponen de varios campos juntos para los entrenamientos, no tienen una residencia para confinar o concentrar a los jugadores... Pero no deja de ser algo que va en beneficio de poder continuar la competición", reseñó Chistian Lapetra.

Y apostilló al respecto: "No sé si será lo mejor, después de mes y medio de estar todos encerrados en sus casas, volver a meter a los futbolistas otros dos meses en régimen de concentración permanente y con unas medidas profilácticas tan complejas. Pero es una hoja de ruta que ya veremos si podemos cumplir cuando llegue. Porque de nada serviría reanudar la liga 3 o 4 jornadas y que todo se fuera al traste por un nuevo contagio o la aparición de un nuevo caso de coronavirus", dijo el presidente del Real Zaragoza.