El club defenderá su ascenso a Primera si la liga no pudiera terminarse finalmente

El Real Zaragoza defenderá su ascenso a Primera si la liga no pudiera terminarse finalmente. Aunque esta es una hipótesis que La Liga (LFP) se resiste a barajar, el Real Zaragoza está en alerta por si fuese necesario pelear una resolución deportiva en los despachos y hacer valer su 2ª posición actual en la tabla. Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, abordó este asunto en un pasaje de la rueda de prensa telemática que mantuvo este miércoles con los medios de comunicación de Aragón.

"Las hipótesis sobre la imposibilidad de concluir la liga y tener que acudir a una solución tajante sobre un torneo incompleto no se han barajado todavía. Habla Javier Tebas desde La Liga (LFP) de que eso no se ha planteado. Hay casi 1.000 millones de euros que podrían perderse de no jugarse las 11 jornadas que faltan. Esto tiene un componente evidente de negocio que no debe dejarse de lado. Al Real Zaragoza, la situación también le afectaría de lleno en su ámbito financiero, no tenemos demasiado margen de maniobra si no nos llegan esos ingresos", comenzó, a modo de preámbulo, Lapetra.

"En el club, de entrada, pensamos que la competición ha de intentar reanudarse. Siempre en las mejores condiciones posibles y con las mayores garantías para todos. Si ha de ser sin público, que no es el deseo del Real Zaragoza, habría que asumirlo si no queda más remedio", prosiguió en la puesta en contexto de sus siguientes valoraciones, las más profundas, en lo referente a ese escenario hipotético que tanto miedo da a todos los sujetos protagonistas del fútbol profesional tocar en estos días de dudas: que la liga no se pueda jugar en su final pendiente.

"Yo creo que una competición que ya está cubierta en más de un 70 por ciento de sus partidos, presenta unos números que deberían contemplarse en caso de que no se pudiera reanudar. Creo que los resultados que hay reflejados hasta ahora y la clasificación actual podrían ser los finales. Pero no hay normativa en este sentido. No hay nada en los reglamentos de FIFA. Lo único que aparece es la opción de que se forme una comisión mixta, Liga y Federación (LFP y RFEF), que decidirá sobre este aspecto si llega el caso. Así que no puedo aventurar qué puede pasar si se llegara a este extremo de no jugar más", expuso con mayor contundencia Christian Lapetra.

¿Tiene ya hablado el Real Zaragoza qué haría en una desembocadura de los acontecimientos hacia ese flanco? "Nosotros, si se diera ese caso, intentaremos defender siempre los interses del club. Evidentemente, apostaremos siempre por lo máximo: defender en todos los foros necesarios la 2ª posición que tiene el Real Zaragoza ahora en la tabla clasificatoria. No puede ser de otra manera. Nadie nos perdonaría que no hiciéramos todo lo posible por defender esto. Pero no hay jurisprudencia sobre este caso, no ha pasado nunca. Así que no podemos aventurarnos", prosiguió respondiendo.

Y Lapetra aún abundó en más detalles. "Si llegamos a una solución administrativa para tener que concluir las ligas, el Real Zaragoza peleará por lo suyo. Pero creo que eso lo tendremos que decidir entre todos. Yo considero que podría ser injusto, no sé, que el Cádiz o el Real Zaragoza no fueran equipos de Primera en la próxima liga. Sobre todo porque ya se han cubierto 31 de 42 jornadas y los dos tienen una posición ganada a lo largo de la temporada en el campo, que es de ascenso directo", esgrimió desde un pensamiento más particular.

Y remató su argumentario con esta exposición: "Hay algún precedente nuevo muy reciente. Por ejemplo, recordemos el año pasado, cuando se retira de la liga al Reus: se suman los puntos de sus partidos en la segunda vuelta, no se anulan los resultados de la primera vuelta, que siguen valiendo... fue algo anómalo que se aceptó. En esto de ahora aún no ha entrado la FIFA, ni la UEFA. Tampoco las Federaciones nacionales. En Bélgica y Holanda ya han dado pasos para finalizar la liga como está. Hay que esperar, no vayan a aparecer precedentes", concluyó Lapetra en este jugoso tramo de su rueda de prensa.