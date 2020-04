Vigaray: "Regresar al nivel físico en el que estábamos será muy difícil"

Carlos Vigaray, lateral madrileño del Real Zaragoza, fue el encargado en este martes 8 de abril de contarle al zaragocismo sus experiencias personales en el confinamiento general. El carrilero derecho blanquillo está afrontando en soledad estos días atípicos e históricos, un hecho que trasluce en sus declaraciones.

"Hay que ser positivo y vivir esto con tranquilidad. Es la única solución que hay: quedarse en casa. Es tiempo de hacer deporte, de ver series... ahora, innovando un poco en la cocina también. La verdad, estoy llevándolo como se puede", comienza narrando el de Getafe.

Vigaray tiene su punto filosófico a la hora de analizar los acontecimientos. "Esto, ha pasado. Nadie se lo imaginaba y, menos, con las consecuencias que está teniendo. Y si ha pasado, habrá pasado por algo. Quiero agradecer públicamente el trabajo de esa gente que está tirando hacia adelante el país en estas circunstancias: sanitarios, policías y tantos otros, a todos los que siguen trabajando y dando la cara. Sin ellos, no sería posible salir", comenta el zaragocista.

Resulta evidente que Vigaray está acometiendo estas semanas excepcionales con las inevitables cavilaciones que recaen en toda la población. "Hay que ser responsables. Esto nos está quitando una parte de nuestra vida. Pero hay que esperar en que vuelva la normalidad pronto, que un día llegará. Ahora tienes mucho tiempo para pensar solo, echas en falta a tu familia, te acuerdas de ellos. Estar lejos de casa te hace recapacitar. Esto se lleva un poco mal", pone de manifiesto con sinceridad.

Respecto del equipo, Vigaray tiene confianza en que, pese a esta fractura indeleble en el desarrollo de la temporada, a falta de 11 partidos aún por definir en el tiempo y con el ascenso en juego, el grupo de jugadores del Real Zaragoza no va a verse mellado de cara al futuro. "Este vestuario estaba muy unido toda la temporada. Hemos pasado por momentos muy difíciles durante el año y siempre ha estado unido. Ahora, también, en la distancia, seguimos igual. Somos un grupo muy profesional, que ha pasado muchas complicaciones juntos. Eso nos va a ayudar en estos momentos duros", subraya.

Y, en su línea de sentimiento, Carlos Vigaray termina su repaso al día a día recluido en casa: "La incertidumbre es lo que peor se lleva en la vida. Ahora, la tenemos al no saber cuándo vamos a poder ir a entrenar, no saber qué va a pasar, ni cuando jugaremos... Hay que intentar trabajar para intentar volver bien, pero regresar al nivel físico al que estábamos será muy difícil. Se pierde mucha forma entrenando así como ahora, pero debemos intentar no perderla toda. El objetivo del ascenso lo vamos a seguir teniendo en la cabeza... sería muy bonito que se lograse con una Romareda llena. No sé si nos dejarán", concluye.