Tebas pone fecha al regreso del fútbol: "El 29 de mayo o el 6 de junio"

La Gazzetta dello Sport, diario deportivo italiano, ha difundido el contenido de la videoconferencia de Javier Tebas, presidente de LaLiga, con varios medios de comunicación internacionales para valorar la actual situación del fútbol español y la gestión de la crisis del coronavirus. Como línea principal, el empresario oscense subraya que la ideas es “volver a jugar en España y otros países, el 2o de mayo o el 6 de junio”, como fechas más tempranas.

"Estamos considerando la idea de volver el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 28 mayo, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga. Es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada”, ha indicado Tebas, aunque descarta la modificación futura de los sistemas de competición: “Esto es algo que debe evitarse. Porque tanto a nivel nacional como internacional hemos vendido nuestras ligas y la Champions a más de cien televisores en el mundo. Los vendimos con este formato, con este número de equipos y este número de partidos. Cambiar la estructura de la competencia obligaría a reescribir cientos de contratos. Es muy arriesgado ”.

Sobre el escenario de dar por concluida la temporada, cancelándose así la competición, el dirigente asegura que es una hipótesis que no se valora. “Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada. Y es curioso, por casualidad, que los clubes que quieren terminar la temporada aquí sean los de la parte inferior de la Liga, los que luchan para no retirarse. Les puedo asegurar que ningún campeonato importante o de mitad de temporada tiene la intención de cancelar la temporada, quien habla de ello lo hace por intereses personales”, asegura, situándose así al margen de la corriente de equipos que ya han iniciado discusiones y contactos sobre ese desenlace anticipado y sus efectos clasificatorios.

En este sentido, el presidente de LaLiga considera factible que se solucionen las consecuencias del 30 de junio en diferentes contratos, laborales o mercantiles. “Será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los diversos acuerdos de préstamo. No es simple, pero no tan complicado. Creo que los jugadores estarán de acuerdo y que las diferentes ligas encontrarán una solución que cumpla con las regulaciones generales”, subraya.

También ha abordado Tebas el impacto económico de este parón y de las negociaciones con futbolistas para rebajar sus salarios o someterse a ERTEs. “Estamos en un momento de crisis excepcional, impredecible y de enorme impacto. Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato, nuestra negociación está encallada. Por el momento, 8 clubes de LaLiga (de Primera y Segunda) han solicitado ERTE, pero en los próximos días todos nuestros equipos activarán protocolos de reducción de salarios, ya sea a través de ERTE o con acuerdos individuales con sus jugadores. El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes”, indica.