Guti: "Al principio, todo el mundo pensó que era una tontería el maldito virus"

Raúl Gutiérrez 'Guti' fue este viernes, 27 de marzo, el portavoz elegido por el Real Zaragoza para transmitir a la afición blanquilla el sentir de los futbolistas tras 14 días de confinamiento y de fractura con la rutina diaria en la población española a causa de la pandemia de coronavirus Covid-19. El centrocampista canterano, vía telemática y desde su domicilio, expresó sus vivencias y sus pensamientos en días tan atípicos.

"Es complicado, es una situación que nunca había vivido, como todo el mundo. Está siendo un poco difícil el hecho de no poder salir de casa, cuesta bastante. Estamos acostumbrándonos, intentando hacer todo lo más ameno posible para pasar el día como podamos", inicio su introspectiva el futbolista aragonés.

Guti prosiguió mostrando su sorpresa e impacto personal por la dimensión de lo que está ocurriendo en el mundo. "Al principio, todo el mundo pensó que era una tontería el maldito virus este. Pero está siendo algo bien diferente. Nadie creía que iban a ser las cosas así, que se iba a suspender la liga, que no se podría salir de casa. Por eso, hay que darse cuenta ahora de muchas otras cosas, darles valor. Y cuando podamos salir de aquí, considerar cosas que hasta ahora no las teníamos en cuenta", añadió.

Sobre la singularidad de los entrenamientos a solas que están debiendo llevar a cabo los futbolistas en este tiempo de confinamiento, Guti opinó así: "Bueno, lo llevo bien, haciendo lo que nos dicen. Eso sí, estoy haciendo más kilómetros en bicicleta que en toda mi vida. Es lo que toca y hay que acomodarse, con una sonrisa siempre en la cara. Porque, si te vienes abajo o estás con cara de perro, todo se llevaría muy mal. Hay que sacarle algo positivo a esto", razonó el '14' del Real Zaragoza.

Guti narró también cómo es la relación humana de la plantilla, que puede acabar estando un mes sin ejercitarse y vivir junta ese habitual y necesario día a día de un equipo de fútbol. "Hablamos por los grupos de internet todos los días... pero no es lo mismo. Estamos acostumbrados a vernos cada mañana, cada jornada. Y no poder hacerlo es difícil de asumir. Yo echo mucho de menos eso, el reirme, el contacto humano, entrenar, estar pegándole patadas a un balón, tomar el aire... No es lo mismo vernos y hablar a través de una pantalla", añoró.

A Guti, como a todo el zaragocismo, se le entremezclan las sensaciones en este tiempo de impotencia. Ese cotejo entre lo que era la realidad del Real Zaragoza cuando todo se paró en pasado viernes 12 y la generalidad de las cosas enmedio de una pandemia mundial. "Estábamos en una situación muy buena en la clasificación... pero ahora eso es secundario y lo principal es la salud de la gente. Hemos de quedarnos en casa y seguir todos unidos para poder sacar adelante el sueño cuando vuelva la normalidad. Lo más importante es que estemos todos sanos, que no nos pase nada. A lo demás no hay que darle tanta importancia en estos momentos", abundó Raúl antes de rematar su comunicación por 'Skype'.