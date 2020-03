El Real Zaragoza nos entra en casa

A DJ Mariio se lo presentaron al zaragocismo en los instantes previos al partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, con una vuelta al ruedo de La Romareda que despertó la inquietud de muchos y el delirio de otros tantos: una brecha generacional se abrió en la grada, los más jóvenes no tenían duda de quién era ese chico desconocido para otros, para los más veterano o desactualizados. Dj Mariio es algo así como el Messi de los videojuegos jugados por internet, y dispone de una comunidad de fieles de 6 millones de seguidores en Youtube. Casi nada. Su conexión con el Real Zaragoza nació el día que se decidió a iniciar un ‘modo carrera’ con el club aragonés, como un reto singular. Desde entonces, desde diciembre, juega con el Zaragoza, ficha jugadores, planea tácticas… Todo esto lo relata, lo empaqueta, lo edita y lo sirve en Youtube, en vídeos que superan el millón de visualizaciones. En plena cuarentena, esas cifras aún cogen más velocidad: es tiempo de seguir vibrando con los colores y el escudo de tu equipo mediante estos formatos. La competición real se ha parado, pero la virtual ha cogido fuerza e impulso. Y el Zaragoza está posicionado en la vanguardia.

“Los eSports son un nuevo entorno digital, joven y creciente -características con las que queremos asociar la marca Real Zaragoza-. Por ese motivo iniciamos la sección en 2016, siendo un poco pioneros, sabedores del reto de vincular dos mundos diferentes (el fútbol tradicional y los eSports) pero confiados en la buena aceptación que tendría. Estimamos que en el futuro la convergencia crecerá y será más natural pues el público que acude a La Romareda también juega a FIFA y el joven que dedica horas a la consola disfruta cuando ve a los jugadores en directo sobre el césped. Queremos interactuar con los adolescentes y jóvenes:a través de los eSports conectamos muy bien con ellos. Nosotros desde el club reforzaremos el branding de nuestra marca con actividades relacionadas con los eSports, no solo torneos, manteniendo la esencia y la magia del fútbol de siempre”, explica Carlos Arranz, director Comercial y de Marketing del Real Zaragoza.

A través de un convenio de colaboración con DJ Mario, el apodo de este madrileño de 29 años llamado Mario Alfonso Garrido, con Adidas y con Dux Gaming, un equipo profesional; el Zaragoza se ha puesto en el epicentro de los eSports, una estrategia que, en cierto modo, está muy relacionada al rejuvenecimiento experimentado por la masa social de abonados del Real Zaragoza. “Más que un nicho, esto es un mercado muy potente en sí mismo. Estamos generando marca. Muchos de los seguidores de Dj Mariio, no solo de Zaragoza o Aragón, sino de otros lugares, están accediendo a nuestros contenidos y productos: siguen al Zaragoza real, están conociendo a sus jugadores, ven nuestros partidos e incluso se plantean venir en un futuro a La Romareda o compran nuestras camisetas”, describe Arranz.

Estos días de cuarentena, desde su refugio en su casa, Dj Mariio ha subido nuevos capítulos de sus andanzas con el Real Zaragoza. Hace unos meses consiguió el ascenso a Primera y la semana pasada ganó la Copa del Rey con un equipo reforzado con jugadores como Brahim, Adama Traoré, Kubo… y Ander Herrera. Ese modo carrera consiste en gestionar el club en sus puntos claves, pero sobre todo en jugar partidos, mientras Dj Mariio los narra, festeja los goles, pierde los nervios o pide consejos sobre tácticas o posibles fichajes. Su último episodio mantiene la tensión narrativa: ha dejado al Zaragoza a un partido de poder meterse en Liga de Campeones. Como es obvio, el público deja sus comentario, le ánima, se involucra y se emociona como si fuera fútbol real.

Otra partida en auge en este confinamiento es la emprendida por el analista y periodista madrileño Miguel Quintana, cuyo contenido difundido en Youtube marca tendencia. Su bitácora ‘Diario de un periodista deportivo’ representa un nuevo modelo de comunicación de creciente influencia. Tiene casi 70.000 suscriptores y una potente interacción en redes sociales. Ante el parón del fútbol, se ha sacado un as de la manga: el videojuego Football Manager. Al contrario que en el FIFA, donde se manejan principalmente las habilidades de los futbolistas, este juego se centra en la dirección, gestión y administración del club, con un control total y exhaustivo de todas las área y departamentos de un equipo de fútbol, así como de todas sus funciones: desde ajustar los roles de un futbolista en pleno partido -simulados-, a establecer estrategias de ojeo, contratar empleados, atender ruedas de prensa…

El juego en sí mismo es toda una celebridad desde hace más de 15 años. Y Miguel Quintana se ha lanzado a él, ha iniciado una historia y ha elegido el Real Zaragoza. ““Yo soy un periodista que está en Youtube, no un ‘youtuber’. Ante esta situación que vivimos no puedo producir mi contenido habitual. Como la comunidad que hay en Youtube está muy relacionada con los videojuegos, se me ocurrió hacer algo con el Football Manager. Es el tipo de juego que mejor se adapta a lo que yo hago, es ideal, así que mi canal lo he moldeado de esta manera. Es momento de ofrecer más entretenimiento, indica Quintana, habitual colaborador también en Radio Marca y en la revista Panenka.

En su caso, la elección del Real Zaragoza tiene unas razones bien cimentadas: “Elegí este equipo por varios motivos. Hay uno fundamental: del mismo modo que cuando un club es grande y gana muchas cosas produce cierta aversión; un club grande cuando pierde o pasa por malos momentos genera simpatías. Este es el caso. El Zaragoza es un equipo con mucha historia y que lleva unos años malos. Y, encima, el coronavirus aparece en nuestras vidas cuando mejor pintaba la cosa, con una buena racha del equipo, la figura de Víctor Fernández como salvador, haciendo las cosas bien para salir de Segunda…”, explica. De momento, el seguimiento y el ‘feedback’ es positivo.

De momento, tras la publicación este sábado de su tercer episodio de esta saga con el Real Zaragoza, sus vídeos caminan hacia las 40.000 visualizaciones. “Otro de los motivos por los que elegí el Zaragoza es su masa social, es uno de los clubes más importantes en este sentido. Sus aficionados están acogiendo muy bien la serie. Yo habitualmente hago contenido de Primera División, pero mucha gente del Zaragoza me está siguiendo, espero que toda esa gente se quede y al año que viene pueda disfrutar de mis análisis de su equipo en Primera”, indica. “Estas iniciativas, como la propia del Zaragoza con Dj Mariio, tienen buena acogida y se agradecen porque se empatiza mucho con el aficionado”, añade Quintana.

En los últimos días, han proliferado las ideas y proyectos relacionados con los eSports como alternativa al fútbol real: un modo de mantener viva la pasión y el entusiasmo por la competición de los equipo. En la plantilla del Zaragoza, Luis Suárez y Guti llevan la bandera, y esta semana han participado en algunos eventos virtuales, como un partido con ‘youtubers’ y futbolistas profesionales en el que cada participante manejaba a un solo jugador. El equipo de Dj Mariio estuvo formado por jugadores como Courtois, Alejandro Pozo, Abel Ruiz, Sergio Reguilón, Sergi Roberto, Carlos Clerc o César Azpilicueta. Junto a ellos se encontraba el ex jugador del Real Zaragoza, Borja Iglesias, y Luis Suárez y Raúl Guti. Además, también estuvo presente Jaime Álvarez, más conocido como Gravesen, jugador profesional de FIFA y que recientemente fichó por el equipo de eSports del Real Zaragoza.

Cuadro de partidos de uno de los torneos jugados esta semana por el Real Zaragoza. Real Zaragoza

Durante los próximos días, el departamento de márketing del club aragonés seguirá dando vida a esta alternativa, distinta en la forma pero con muchos nexos comunes con la realidad en el fondo. Ya esta semana, se participó en un torneo internacional, #Stayathome Tournament, fomentando la necesidad de quedarse en casa, contra equipos italianos como el Parma o la Sampdoria. También se van a promover acciones online y en las redes sociales con otros clubes, como partidos entre ‘gamers’ o entre jugadores de las plantillas de Segunda. O compartir experiencias e interacciones con usuarios que estén jugando con el Zaragoza en diferentes videojuegos. “Sí que estamos viendo que en los últimos días se juega más con nuestro equipo en el modo carrera del FIFA”, reconoce Carlos Arranz. Como se ve, el Zaragoza no sale al campo, pero sí sigue jugando.