El fútbol aragonés no presenta a día de hoy ningún caso de coronavirus

Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, analiza en rabioso presente la situación de incertidumbre, miedo y dificultades para plantearse el futuro del fútbol español tras esta indefinida pausa obligada en sus competiciones a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19. Y, como apéndice a los grandes rasgos relativos al ámbito profesional, también explica las coordenadas por las que tendrá que caminar, cuando todo pueda volver a la normalidad, el fútbol aficionado, el de regional y de categorías base en Aragón.

¿Ha llegado hasta la Federación Aragonesa la notificación de algún positivo por coronavirus entre los 41.000 jugadores con licencia censados en Aragón?

No. Hasta este momento no ha llegado a la sede de la Plaza Roma de Zaragoza ninguna notificación al respecto. No podemos asegurar que no pueda haber algún futbolista censado en algún club que esté entre los afectados, pero a nosotros no se nos ha comunicado ni un solo caso. Espero y deseo que esto siga así hasta que todo pase.

¿Y qué pasará con los torneos de Segunda B, Tercera División, Regional y fútbol base? ¿Qué tiene en marcha como previsión la Federación Aragonesa de Fútbol?

Actuaremos en estas categorías en la misma línea que se adopte en las superiores. La idea es idéntica porque el problema es similar, solo que con mucho menos dramatismo económico, ese que está trasladando la LFP a través de Tebas en las últimas fechas. Aquí solo es un problema deportivo, que se solucionará acabando, cuando se pueda, todas las ligas. Por supuesto.

O sea, que les traslada al Ejea, al Ebro, al Tarazona, al Brea, al Teruel, al Sabiñánigo, al Épila, al Morés, al Gallur, al Maella… a cientos de clubes, que tendrán que concluir la competición de sus categorías sí o sí.

Los partidos que restan en cada torneo se van a jugar. Ese es el mensaje para todos. Ahora bien, esto queda lejos por ahora. Hoy solo importa el problema sanitario que nos afecta y todo vendrá por naturaleza propia cuando las autoridades sanitarias decidan que se vuelve a la normalidad.

Y si es en septiembre u octubre, ¿también se rematarán las ligas con las plantillas actuales de los equipos regionales y de categorías base?

Si en el ámbito profesional se logra la prórroga de los contratos más allá del 30 de junio, tendremos que encontrar la fórmula para hacerlo idénticamente en las territoriales. Es la idea que yo tengo, es lo que yo pienso que vamos a hacer. Lo que yo no voy a defender es que la temporada se termine como está ahora. Ni que se apele a la clasificación de la primera vuelta como la más justa. Ni que se anule lo hecho hasta hoy y el año se pase en blanco. Hay que terminarla cuando sea. Me da igual plantearlo en julio o en agosto. Habrá que hacerlo, si es factible. Mi directriz será la de acabar las competiciones. Si, al final, se hace otra cosa, será en contra de mi opinión.

En este fútbol aficionado no cabe plantear calendarios con partidos que no sean fuera del fin de semana. Aquí, se necesitarán más días, más tiempo para solventar las ligas pendientes.

Está claro que en Tercera, en Regional, en fútbol formativo, la gente trabaja o estudia, tiene sus obligaciones al margen del fútbol. Son parámetros muy distintos al fútbol profesional. Lo sabemos y se actuará con sentido común cuando llegue el momento, que todo el mundo confíe en ello.