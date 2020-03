Tebas: "Acabaremos la liga en abril, mayo... no descarto que pueda ser incluso después"

Javier Tebas, presidente de La Liga (LFP), patronal del fútbol español, se reunió este lunes con la comisión delegada de ese ente para analizar la evolución de las cosas en estos primeros días de parón drástico de la competición española a consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid19 que afecta al país y al resto del mundo. Y el ejecutivo oscense, fiel a su tesis inicial que no ha mutado un solo milímetro pese a que el jueves pasado le echasen abajo su idea de jugar a puerta cerrada las dos jornadas consiguientes, insiste en que los torneos se van a reanudar... y pronto.

Tebas, en un momento de máxima confusión, de mil dudas de tipo médico y sanitario, desafía al tiempo y, como dejó patente en Cuatro este lunes, redunda en sus intenciones: "El parón del fútbol será incluso menor de lo que ha sido en China", vaticinó el abogado que rige los destinos de la liga, cotejando la grave situación de España con el país donde el coronavirus se expandió en primer lugar en el planeta y que, a día de hoy, lleva prácticamente dos meses sin competiciones y con la actividad social totalmente alterada.

Tebas, que 24 horas antes volvió a repetir -en la Cadena Cope- sus fundamentos financieron para defender la necesidad de reanudar la liga y culminarla como sea y bajo cualquier precepto, también reincidió en estos términos. "Las perdidas serían de 700 millones de euros si no se jugase el final de la liga" y "tenemos 100 obligaciones (contratos) con 100 operadores de todo el mundo y si no se juega no se cobra", son dos de sus lemas en las circunstancias que concurren.

"Vamos a terminar la temporada, estamos trabajando en los plazos. Hay varias hipótesis: en abril, mayo... no descarto que incluso pueda ser después. Vamos a esperar a lo que decida la UEFA", apuntó este lunes Tebas tras su reunión interna.

De esta frase se desprende que debe estar en marcha algún mecanismo legal, jurídico y laboral, que pueda permitir a los jugadores que concluyen contrato o cesión el 30 de junio seguir compitiendo en sus equipos actuales... de lo contrario, la devaluación de las ligas jugadas a partir del 1 de julio con plantillas diferentes sería incomprensible.

"Es una opción. Hay varias. Nosotros estamos trabajando para que la competición termine y estoy convencido de que va a terminar", dijo Tebas al respecto. No lo dijo en Cuatro pero sí trascendió de la reunión: el máximo representante de la LFP tiene in mente proponer que todos los partidos que restan se jueguen a puerta cerrada si es preciso.

"Va a dar tiempo. Queda mucho tiempo por delante para poder acabar la competición pero tenemos que esperar a la UEFA porque hay que defender a todo el ecosistema del fútbol, no solo en España, sino en otras competiciones como la Champions o el resto de ligas. Es un problema común", concluyó, haciendo referencia a la importante reunión de la UEFA que, desde Nyon (Suiza) y por videoconferencia, juntará este martes a las 55 federaciones de todos los paises del continente, con Luis Rubiales al frente de la española.