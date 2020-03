El Real Zaragoza, con un ojo en Alemania y otro en Suiza

“Vamos a terminar la temporada, trabajamos con otras ligas para cuadrar fechas", garantiza Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un discurso pronunciado este fin de semana en el programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cope. “Yo siempre soy optimista por naturaleza, pero también hay que tener los pies en el suelo: puede haber un escenario muy, muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del que queremos. Y por eso vamos a dar respuestas pronto”, matiza Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en una intervención en el mismo espacio radiofónico durante el pasado fin de semana. Y así está el fútbol español, y el Real Zaragoza como uno de los clubes más afectados por la suspensión provisional de la temporada a causa de la pandemia del coronavirus y la incertidumbre que rodea todo, a nivel social y a nivel competitivo.

El club aragonés, según advierten fuentes oficiales, está a la expectativa; pendiente y atento al desarrollo de los acontecimientos sociales y políticos que afectan a todo el país, pero también los diferentes debates, estudios, contactos, gestiones y reuniones de carácter presencial o virtual que, desde hoy, se van a precipitar en el mundo del fútbol.

En este sentido, el Real Zaragoza, como el resto de clubes, mira de frente a Alemania, al aeropuerto de Frankfurt, donde en uno de sus hoteles, este lunes, se han citado los dirigentes de la Bundesliga y sus 36 equipos de la primera y segunda categoría para abordar esta situación de indefinición y aplazamiento. Allí, el fútbol alemán va a establecer hasta cuándo suspende la competición -se habla de mediados de abril-, pero sobre todo va a discutir qué soluciones y medidas se aplicarían en el supuesto de una cancelación irrevocable de la temporada y sus efectos clasificatorios.

Desde España, desde el Zaragoza, se observa con sumo interés las decisiones que allí puedas adoptarse, pues un paso adelante en un sentido u otro de la Bundesliga podría sentar precedente en el contexto general de un fútbol europeo en el que las principales ligas se enfrentan a la misma coyuntura excepcional e incierta: qué hacer con las clasificaciones, quiénes son campeones, quiénes juegan competición continental, quiénes bajan, quiénes suben… Todas las grandes ligas enfrentan problemas y dudas comunes. Y Alemania puede fijar en las próximas horas una vía de salida. En este sentido, según ha podido saber este periódico, LaLiga está en contacto permanente con su homóloga alemana, la DFL. Según ha trascendido, uno de los escenarios que se plantean allí es dejar vacante los títulos de campeón, anular los descensos, pero sí respetar los ascensos de la Bundesliga 2, ampliando así la máxima categoría la próxima temporada de 18 a 20 o 22 equipos (suben tres directos, pero eso supondría dejan impar el reparto de equipos). A la siguiente temporada, para compensar, descenderían cuatro, más un quinto que jugaría una eliminatoria de promoción con el campeón de la Bundesliga 2.

Mientras, el otro ojo del Real Zaragoza mira a Nyon, la sede de la UEFA en Suiza, donde mañana se celebra vía videoconferencia una asamblea de carácter extraordinario con los presidentes de las principales federaciones, para determinar el calendario de la Liga de Campeones y la Europa League, el posible aplazamiento de la Eurocopa a 2021 y el futuro de las ligas nacionales. De este modo, de la actual nebulosa de inquietud, el Zaragoza tendría ante sí un posible marco general de actuación. En España, Luis Rubiales ya advirtió el pasado viernes que se trabaja en cuatro escenarios. Y en Italia, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, ha abierto una nueva posible resolución: un campeonato a caballo entre dos temporadas. “No puedo descartar nada. Debemos tratar de planificar con la idea más optimista que es poner fin a los campeonatos. Entre las diversas hipótesis también he anunciado el posibilidad de no asignación del título, congelación de la clasificación o el uso de playoffs y playouts. Si no es posible completar el campeonato, tomaremos otras decisiones. También es posible que el campeonato de hoy se pueda equilibrar en dos temporadas diferentes. Entiendo que hay mucha curiosidad, pero nadie puede decir cuál será nuestro futuro, nuestro mañana ", indicó el dirigente italiano.

En ese futuro, parece jugar un papel clave la Eurocopa. Su aplazamiento aliviaría tensiones de calendario, aunque en el caso de la Segunda División, con una promoción de ascenso ya programada previamente hasta el tercer fin de semana de junio -solapándose con el torneo continental-, tiene un impacto menor. También en Suiza, este martes, se aclarará el asunto a ojos del Zaragoza, quien observa el desarrollo de los acontecimiento desde una posición de reserva, cautela y expectación.