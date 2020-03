Zapater: "Mis sensaciones son muy buenas y confío en que sí volveré a jugar"

Zapater en sala de prensa. Hablando de fútbol. De regresar a los terrenos de juego. Del equipo, del ascenso... también de la crisis del coronavirus que tiene la liga en ascuas. Han pasado 10 meses desde su último partido, en Almendralejo. Y se acerca el día de su vuelta al fútbol en activo tras reparar su rodilla derecha, el tendón rotuliano que ha estado cerca de apartarlo del fútbol para siempre a los 34 años.

"Estoy contento, pero voy a ir paso a paso. Ya voy a hacer cosas con el grupo. Tengo que ir cogiendo sensaciones, mi cuerpo ha de recuperar automatismos, aceptar todas las secuelas de roturas fibrilares y demás que son naturales después de tanto tiempo sin hacer nada ordinario, se tiene que ir poniendo todo en orden en mis grupos musculares", comenzó describiendo el ejeano.

"Cada día que pase, desde hoy, es para mí un triunfo. Estaré más cerca de volver. Hay cosas, en una recuperación tan larga, que solo puedes coger sin estás con los compañeros. Necesito competir y para eso me he preparado. No quiero cantar victoria, pero ponerme las botas de fútbol es un gran triunfo para mí", añadió Zapater.

De mayo de 2019 a marzo de 2020, Zapater ha sido el gran ausente del equipo. Durante largo tiempo muchos pusieron en duda su regreso al fútbol en activo. Él, después de su profundo esfuerzo por lograrlo, operación quirúrgica incluida, anuncia sí su intención: "Yo nunca he especulado con eso. Quiero ir viendo. Y, ahora mismo, mis sensaciones son muy buenas. Confío mucho en mi capacidad y tengo confianza en que sí, que jugaré otra vez", sentenció.

Alberto Zapater destacó que su proceso de rehabilitación ha resultado largo y tortuso. "Tuve momentos de dudas en estos 10 meses. Claro que sí. Superhéroes... no hay. Tuve días malos. He estado en una situación personal que ha sido dura", admitió de entrada en este sentido. E insistió en su intención: "Sé que hay mucha gente que confía en mí, en el club. Yo se lo debo esto a mi gente. Y eso me da una mayor responsabilidad. Yo me imagino volviendo a jugar al fútbol. Sin esa ilusión, todo esto que estoy haciendo desde mayo pasado no tendría sentido. Y no he hecho esto para cuatro días", resumió.

De momento, Zapater ya es uno más del grupo desde este miércoles, pese a sus evidentes limitaciones físicas de falta de ritmo y tono muscular general. El primer paso ya lo ha dado. Y, por eso, el cincovillés asomó hoy en la sala de prensa para ser portavoz del vestuario, de un modo más subjetivo de lo que es habitual con otros compañeros. La cuenta atrás está ya en marcha para ver si, antes de que la temporada concluya, el '21' blanquillo es capaz de alcanzar los mínimos para ir convocado por Víctor Fernández y, finalmente, poder participar en algún partido de los restantes, que son 11.