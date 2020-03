"Ahora, a día de hoy, hay partido; pero igual mañana no", dice Zapater

Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza, emblema de la Segunda División camino de los 35 años, habló hoy tras muchos meses de silencio, ocupado en la rehabilitación de 10 meses de una lesión de rodilla que lo tiene fuera de juego desde mayo. Y sus palabras, centradas en el monotema de las últimas horas en el fútbol español, la crisis del coronavirus y su repercusión en las competiciones, sonaron profundas, rectas y sonoras.

"La situación es grave. Y lo fuerte, si no ha llegado, va a llegar. Puedo estar hablando desde el desconocimiento, pero es lo que se palpa. Me han llamado de la AFE (Asociación de Fútbolistas Españoles), el sindicato de los jugadores; y también he hablado con el club. Y estamos todos en la misma línea: suspender la competición y no jugar a puerta cerrada", dijo Zapater.

"Todo carece de sentido cuando lo que ha de primar es la salud. No solo el fútbol. Aunque, por ahora, hemos de acatar lo que dicen las instituciones. Pero, a mí, de pequeño, me enseñaron que más vale prevenir que curar. Y no sé si aún estamos a tiempo de esto", apostilló en el mismo sentido.

"Acabo de hablar con Diego Rivas (secretario general de la AFE, ex jugador del Getafe, Real Sociedad...) y con Luis Carlos Cuartero (director general del Real Zaragoza). No nos planteamos tener que hacer una huelga para dejar de jugar estos partidos a puerta cerrada. A día de hoy, hay partido. Igual, mañana no", auguró el de Ejea de los Caballeros.

NOTICIAS RELACIONADAS Zapater vuelve 10 meses exactos después de decidir recuperar su rodilla derecha

"Madrid, el punto más crítico del coronavirus, está aquí al lado. E Italia, también. Yo, como padre, no como futbolista, considero que para qué vamos a esperar a llegar hasta donde otros ya han llegado antes (Italia) si podemos evitarlo. Los médicos de los clubes sé que van a hacer un comunicado conjunto... Considero que, igual que ahora es Madrid un foco grande de este problema, mañana puede ser Aragón. Quien tiene que decidir es el Gobierno. Hay medidas que se están adoptando ahora que hace tres días o ayer eran impensables. Hay que aplicar el sentido común, vamos", prosiguió su discurso el veterano futbolista del Real Zaragoza.

Los clubes miden sus palabras. No quieren importunar demasiado al Gobierno, intentan no pisar el callo de La Liga (LFP), su patronal y grifo de los dineros necesarios para la supervivencia. Sugieren con intención, caso valiente del Real Zaragoza, pionero en su parecer contrario a jugar a puerta cerrada, pero no combaten con beligerancia... por el momento.

Todo el fútbol español y buena parte de los eventos internacionales del entorno cercano están ya suspendidos por completo. La Federación Española, con Luis Rubiales al frente, ha cancelado el fútbol desde la Segunda B hasta benjamines en todas categorías y sexos. Otros deportes, también. Solo resta activada la LFP, con su Primera y Segunda División española como sostén del negocio televisivo a través de la empresa tenedora de los derechos, Movistar +. Un singular dibujo de situación que ofrece lecturas nada complicadas al observador.

"Insisto: de momento, a día de hoy, tenemos partido. Y debemos entrenar pensando en que tenemos que jugar a puerta cerrada en La Romareda el domingo contra el Alcorcón. Y pensar que, aunque sea sin gente, tendremos que ganarlo. Pero yo no he hecho todo esto durante tantos meses (su larga convalecencia)... para acabar jugando sin gente en las gradas. El tema, el asunto del coronavirus es real. No es para tomárselo a cachondeo", culminó Zapater en su rueda de prensa.