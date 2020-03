Existe la inquietud en el fútbol español, dado el curso de los acontecimientos en países como Italia o Grecia, de que tarde o temprano, ante la evolución de la expansión del coronavirus, las diferentes competiciones deportivas deban celebrarse a puerta cerrada durante un periodo indeterminado de tiempo, con los estadios, pabellones o polideportivos vacíos de público. El fútbol no es ajeno a esta amenaza, como tampoco lo son los clubes de LaLiga, entre ellos, el Real Zaragoza.

La entidad aragonesa está al tanto del escenario general que puede avecinarse, aunque aún no ha recibido informaciones oficiales al respecto, según puntualizan fuentes de la SAD. A corto plazo, sobresale un foco de incertidumbre: el partido del próximo domingo a las 21.00 en La Romareda contra el Alcorcón. El Zaragoza se encuentra a la espera de novedades, pendiente los posibles paquetes de medidas de contención del coronavirus que en las próximas horas decrete el Gobierno.

Según anunció el lunes por la noche el diario El País, dentro de esas instrucciones de prevención, el Ministerio de Sanidad contempla que las próximas jornadas en Primera y Segunda se jueguen a puerta cerrada. Dentro de una posición de cautela y prudencia, el Real Zaragoza se encuentra en una situación expectante, aunque sin alterar su plan ordinario de trabajo ni su agenda prevista. Este martes por la tarde, el equipo de Víctor Fernández volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva tras su jornada semanal de descanso posterior a la victoria en Málaga. Lo hará con un programa de entrenamiento enfocado a jugar el domingo contra el Alcorcón, con sesiones en miércoles, jueves, viernes y sábado.

El Real Zaragoza, como el resto de clubes profesionales, deberá seguir la directrices formuladas desde LaLiga en las próximas horas. A su vez, la patronal deberá proceder en función de las medidas de emergencia impulsadas desde el Gobierno tras evaluar los informes de Sanidad de las Comunidades autónomas. En este sentido, ante esta descentralización de competencias, habrá que ver que, si en las próximas horas se decreta que se juegue a puerta cerrada, se hará por igual o no en todos los estadios, en función de la Comunidad en la que se aloje y del escenario de contagios que se viva en ella. Es decir, como ejemplo, podrían cerrarse los estadios en el País Vasco, pero no en Aragón.

Ahora mismo, la posibilidad de que el Zaragoza deba jugar algunos de sus próximos partidos a puerta cerrada, en La Romareda o como visitante, es creciente. LaLiga ya maneja un protocolo interno ante tal situación, con un ojo puesto en la gestión de la crisis que se está llevando, como referencia, principalmente, en Italia. Allí, primero, se cerraron los estadios. Sin embargo, este lunes se dio un paso más en la restricciones al movimiento de grandes masas de gente: el Comité Olímpico Italiano, vía decreto gubernamental, ha suspendido todos los eventos deportivos de carácter nacional hasta el 3 de abril. “No habrá una zona roja, toda Italia quedará como ‘zona protegida”, aseguró el primer ministro italiano Giuseppe Conte. “Adoptamos también nuevas medidas para el deporte: ya no tienen sentido los partidos, ni a puerta cerrada, y no permitiremos utilizar ningún tipo de gimnasio”, subrayó el político, De momento, estas medidas no afectarán a competiciones de clubes y selecciones, como la Champions League, por lo que por ejemplo, el Getafe podrá jugar contra el Inter en Milán en Europa League, aunque lo deberá hacer a puerta cerrada.

La suspensión de LaLiga durante un periodo de tiempo generaría un problema organizativo de primer orden. Con las competiciones ya en la recta final, y con la línea roja que supone este año la Eurocopa del próximo mes de junio, el calendario apenas permitiría margen de maniobra para resolver los diferentes desenlaces. En Segunda División, además, con el Zaragoza implicado, la competición tiene menos cintura debido a la promoción de ascenso que alarga la temporada este año hasta el tercer fin de semana de junio. La falta de fechas podría provocar un colapso considerable, un efecto dominó que podría alterar fechas y competiciones durante los próximos meses, incluida la próxima temporada.