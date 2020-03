Colombia no convoca a Luis Suárez

Víctor Fernández podrá contar con Luis Suárez contra el Almería, salvo sanción, lesión o cualquier otro contratiempo… No se ausentará, en todo caso, por el denominado ‘virus FIFA’. Finalmente, el delantero del Real Zaragoza no ha entrado en la convocatoria de Colombia -una lista preliminar de 34 jugadores- para los dos próximos partidos internacionales, contra Venezuela y Chile, correspondientes a la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo de Catar 2022. Luis Suárez estaba bajo la lupa de Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, y su nombre apuntaba a novedad, pero finalmente otros delanteros, más contrastados y de ligas principales, han sido citados por delante, como Radamel Falcao (Galatasaray), Duvan Zapata y Luis Muriel (Atalanta), Alfredo Morelos (Rangers), Jhon Cordoba (Colonia) o Santos Borré (River Plate).

Pierde así fuerza también Luis Suárez de cara a su presencia en la Copa América de junio -cuestión que podría complicar su participación en un hipotético play off de ascenso con el Zaragoza-, por lo que en el club se ha respirado con alivio tras conocerse la convocatoria, y despejarse así la incógnita que pesaba desde hace unos días sobre su disponibilidad para el partido contra el Almería del día 29. Ese día, el rival sí tendrá una baja importante si Darwin Núñez -preseleccionado- acude con Uruguay finalmente.

El Zaragoza temía que para ese partido se le juntaran varias bajas por compromisos internacionales. Marruecos ha incluido a El Yamiq en una lista preliminar y apunta a acabar en la nómina definitiva. Mientras, España sub 21 tiene a Puado, Soro y Clemente en la convocatoria previa de 49 jugadores. Por lo tanto, el Zaragoza aún puede tener hasta 4 bajas de primer orden en sus planes habituales. Al menos, su hombre gol, quien también está en el radar de España de cara a futuras convocatorias en categorías sub 21 y olímpica ya que cuenta con la doble nacionalidad, no tendrá ningún impedimento internacional para jugar frente al Almería.