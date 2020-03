Víctor ensaya con todos sus futbolistas en La Romareda el plan para ganar en Málaga

El estadio de La Romareda, vacío, con las puertas cerradas y totalmente a solas, ha sido esta vez, en la tranquila matinal festiva de la Cincomarzada, el lugar del ensayo principal de Víctor Fernández durante esta importante semana de cara a preparar los detalles tácticos para el partido del domingo en La Rosaleda de Málaga (16.00). El entrenador aragonés ha querido que sea el terreno de juego emblemático del zaragocismo, con sus medidas y referencias de campo grande de Primera División (como será en esta jornada 31ª el escenario del duelo ante los malacitanos), el que ayude a entrar en coordenadas a los futbolistas en la antesala de una cita crucial para seguir trabajándose el ascenso a la máxima categoría día a día en las últimas 12 citas ligueras.

NOTICIAS RELACIONADAS Igbekeme se entrena bien y estará en Málaga

Además de las cuestiones de pizarra, estilo y modo de jugar frente al Málaga, rival dubitativo durante todo el año que ha repuntado en sus rendimientos últimamente (es el 13º, con 38 puntos, equidistante de los puestos de descenso y de la Promoción de ascenso), Víctor también ha podido comprobar con una base firme el estado físico de sus jugadores más tocados en las últimas fechas: Igbekeme, Luis Suárez, Vigaray y Pereira, cada uno con sus cosas, han entrenado con normalidad y todo apunta a que podrán ser incluidos en la lista de convocados para viajar el sábado en AVE rumbo al sur.

Igbekeme asoma esta vez como pieza decisiva, pues la baja por expulsión de Guti (roja en el último instante del partido de Santander por protestar) requiere de sus servicios en la línea medular junto a Eguaras. Luis Suárez, aún con secuelas del fortísimo golpe que recibió en Elche hace 20 días y sobre el que tuvo una reiteración traumática en El Sardinero el sábado con un puntapié de un rival racinguista justo en el mismo sitio, progresa adecuadamente después de estar al margen del grupo justo hasta este jueves.

Por su parte, Vigaray, que notó una peligrosa sobrecarga muscular durante el citado partido en Santander que, además de mermar su aportación en la banda derecha, acabó significando su sustitucion antes de que acabase el partido, está asimismo bastante aliviado de esas negativas sensaciones, que son un aviso siempre a tener en cuenta después de la doble lesión fibrilar -con recaída- que tuvo el lateral madrileño al inicio de la temporada.

Y, por fin, el portugués Pereira, delantero centro fichado el 9 de enero con el fin de potenciar la delantera y que apenas ha podido, no ya solo jugar, sino incluso entrenar con el equipo a causa de unas molestias físicas inespecíficadas que no han remitido pese al transcurso de las semanas, parece que ya puede empezar a entrar en la dinámica general en Málaga, de no surgir a última hora la repetición del malestar del jugador cedido por el Oporto.