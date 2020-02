Luis Suárez: "Creo que ser primeros en la tabla podría darse ya muy pronto"

Luis Javier Suárez Charris es el hombre de moda del Real Zaragoza en los últimos meses. Su goleador, su referencia atacante. Con 16 tantos y un fútbol agresivo y diferencial se ha erigido en el emblema ofensivo del, seguramente, el equipo más en forma de la segunda vuelta de Segunda División (invicto).

El delantero colombiano, poco dado a hablar públicamente en el primer semestre del torneo, fue sin embargo el portavoz del vestuario en la mañana de este jueves, a punto de afrontar la 30ª jornada liguera en Santander ante el Racing. El sudamericano estableció las coordenadas por las que transcurre el día a día del equipo en plena ola de crecimiento, ubicados en la cabeza de la tabla y con el zaragocismo en erupción positiva.

"La primera posición es el objetivo que queríamos desde el primer día de la liga. Y ya estamos aquí: creo que vamos por muy buen camino y ser primeros podría darse ya muy pronto", manifestó Suárez cargado de esperanzas. En la caseta blanquilla perciben que la buena racha de la segunda vuelta puede seguir teniendo continuidad en las próximas semanas.

"El trabajo que estamos haciendo es muy bueno. Por eso nunca hemos estado por debajo en el marcador desde Navidad. Es un trabajo excelente, no solo mío marcando goles, sino de la defensa, del medio campo, de todos...", añadió a su análisis.

Cuando el Real Zaragoza salga a El Sardinero a las 21.00 para jugar ante el colista, el Racing de Santander, ya se habrá disputado el Cádiz-Almería (18.15), donde los gaditanos ejercerán de líderes, con 52 puntos (uno más que los zaragocistas) y los almerienses, terceros con 47 (cuatro menos que los de Víctor Fernández), establecerán el colchón de distancia que tiene el Zaragoza en su privilegiada ubicación de ascenso directo. ¿Qué prefiere que suceda ahí el plantel zaragocista?

"Da igual si se asciende como primeros o como segundos. Lo importante es ascender. Creo que ahora, lo más normal, lo que pensamos todos, es que vayamos sacándole cada vez más puntos al tercero", admitió Suárez. O sea, en esta respuesta viene implícto el deseo del Real Zaragoza de que el Cádiz pueda derrotar al Almería en la antesala del choque propio en El Sardinero o, en todo caso, que empaten. Los jugadores blanquillos preferirían demorar el hipotético acceso al liderato si, a cambio, el ansiado triunfo en Santander sirve para aumentar la brecha con los perseguidores.

El tobillo lesionado

Luis Suárez, a 72 horas de viajar a Cantabria, aún no está bien del traumatismo con edema óseo que sufrió en Elche hace 12 días y que, tras perderse el partido de Miranda de Ebro poco después, derivó en que jugase entre algodones 75 minutos ante el Deportivo el domingo anterior, forzando al límite su umbral del dolor. "Todavía tengo dolorcillo. Pero me encuentro un poco mejor. Lo imporante es que, lo más seguro, estaré este fin de semana próximo para jugar en Santander. Espero que al cien por cien", dijo con sinceridad el de Santa Marta.

Suárez fue capaz de anotar el tercer tanto en el 3-1 crucial frente a los coruñeses hace cinco días en La Romareda en una tarde donde, en otros muchos casos de lesiones similares, lo normal hubiese sido que Víctor Fernández no hubiera podido contar con él. "En el partido ante el Deportivo no me sentía muy cómodo, notaba el tobillo como muy apretado. Creo que para el domingo que viene voy a estar muy mejorado", recordó Lucho, cuyo mérito frente a los gallegos salta a la vista.