Partido con mayúsculas

Por historia, rivalidad y situación deportiva, el Real Zaragoza-Deportivo de La Coruña de este domingo (16.00) se descubre como un partidazo con mayúsculas. Aragoneses y gallegos, dos clásicos de nuestro fútbol que en los últimos tiempos se han visto obligados a bregar en la enrevesada Segunda División, miden sus fuerzas en el mejor momento de la temporada para ambos. Los de Víctor Fernández, que en la rueda de prensa previa al choque volvió a hacer un llamamiento a la afición zaragocista para que llene el estadio y ofrezca su aliento a los jugadores, todavía no han perdido en lo que va de 2020 y buscan afianzarse en la zona de ascenso directo, más aún, después de la derrota del Cádiz y el empate del Almería.

Los visitantes suman ocho compromisos sin perder y, de la mano de Fernando Vázquez, han dejado atrás la mayor crisis que se recuerda en el club -hace un par de meses el descenso a Segunda B parecía irremediable y Paco Zas renunció a su cargo como presidente del club, siendo relevado en el cargo por un Fernando Vidal que ha reforzado la plantilla- e incluso fantasean con acceder a los puestos de ‘play off’.

Ambos entrenadores, de dilatada trayectoria, se conocen a la perfección y han utilizado los prolegómenos del careo para lanzarse un sinfín de elogios, poner en liza la especial atmósfera que se va a vivir y ocultar las cartas a colocar sobre el tapete de La Romareda.

El as de Víctor, Luis Suárez, entró ayer en la citación y apura sus opciones de ser titular. No así quien debería ser su recambio natural, un André Pereira que, a pesar de haber incrementado su ritmo de entrenamiento a lo largo de la semana, no fue incluido entre los 19 convocados y traspasa el cometido del gol a otros futbolistas de ataque como Soro, Puado o el recién incorporado Burgui. Sin ser delanteros puros, ante el Mirandés, el pasado miércoles, demostraron aptitudes y registros suficientes como para no llevar a su técnico a arriesgar con la presencia de Suárez.

Hacia atrás, la principal novedad estará en la inclusión de Clemente en el puesto del sancionado Nieto. El canterano, fuera del once titular liguero desde que la salida de Lasure en el mercado invernal lo desplazó al rol de lateral suplente, acompañará a El Yamiq, Pichu Atienza y Vigaray en la línea trasera encargada de resguardar al indiscutible Cristian Álvarez.

Los tres goles encajados en los últimos siete encuentros exaltan la fiabilidad de una defensa que hoy deberá contener a uno de los equipos más en forma de la competición. El Deportivo llega con importantes bajas como las de Michele Somma, Claudio Beavure, Salva Ruiz (lesión) o Vicente Gómez (sanción), pero recupera a Uche Agbo, Borja Valle y Luis Ruiz. Fernando Vázquez decidió prescindir de Christian Santos y David Simón, y se espera que en La Romareda apueste por una alineación muy similar a la que viene utilizando en los últimos encuentros.

El renacer del Dépor, como el significativo impulso del Zaragoza, se ha edificado desde la solidez de su retaguardia. La línea de tres zagueros con Nolaskoain y Shibasaki por delante en el doble pivote ha llevado a los coruñeses a encajar cuatro goles en siete partidos (uno más que el Zaragoza) y consolidar una dinámica ascendente que Vázquez no quiere que les incite a confundir el objetivo primordial de asegurar cuanto antes la permanencia.