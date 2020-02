Clemente aterriza en el lateral izquierdo

Aunque en la Copa del Rey, en Tarragona, frente al Mallorca o delante del mismísimo Real Madrid, Enrique Clemente ya dejó destellos y cualidades para desenvolverse con soltura en el lateral izquierdo; su prueba de fuego real en el renovado papel táctico que le reserva Víctor Fernández en la segunda vuelta le llega ahora, en Liga, contra el Deportivo de La Coruña.

Carlos Nieto vio la quinta amarilla frente al Mirandés y ha sido finalmente sancionado un partido por el Comité de Competición, que debió celebrar ayer sesión extraordinaria para ello. De este modo, se abre un espacio en el flanco zurdo de la defensa habitual del Real Zaragoza para el que Víctor Fernández tiene reservado a Enrique Clemente.

Hasta ahora, Nieto -con más de 2.200 minutos acumulados en la temporada- es el futbolista más empleado por Víctor, inamovible en el lateral izquierdo. A Nieto le avalan sus prestaciones defensivas, físicas y competitivas. Su juego aéreo, sus condiciones atléticas o su capacidad de marca son algunos de los atributos que le han asentado en el puesto y le han permitido imponerse en el pulso por la posición a Lasure, quien debió dejar el Zaragoza en la reforma de plantilla del mercado invernal. A Nieto le cuesta sumar en los últimos 25 metros, en funciones ofensivas, pero se ha mantenido en la posición por su fiabilidad. Rara vez resta en defensa, es pura eficacia.

El lateral izquierdo es la única posición que Víctor Fernández no consideró doblar el pasado enero porque se guardaba la carta de Enrique Clemente, con quien ya experimentó en los duelos coperos contra el Nástic, Mallorca o Real Madrid. Desde ese día, no juega el joven canterano, central zurdo de origen, aseado e inteligente con la pelota y seguro y consistente sin ella, con notable proyección de futuro. Sin Nieto, y sin Lasure, será él quien ocupe el carril zurdo, una posición que no es nueva para él, en la que ya el año pasado, antes de su lesión, en pretemporada, Imanol Idiakez solía probarlo.

Contra el Deportivo de la Coruña, un rival con una estructura de cinco defensas y que no presenta extremos en su formación, Clemente vivirá su estreno liguero en su posición secundaria, una oportunidad para ofrecer sus garantías como alternativa a Nieto de cara al futuro o, por qué no, reivindicar el puesto, al que, por la singularidades de su perfil, puede agregar un abanico diferentes de rasgos. Su capacidad creativa le convierte en un posible foco de generación de juego, como se vio en el partido contra el Mallorca en Copa, en el que contribuyó en dos goles.

Sus condiciones técnicas, buen pie, precisión de pase, visión de juego y conducción representan características diferenciales respecto a Carlos Nieto. Aunque lo elementa podría ser concluir lo contrario, Clemente, siendo central, puede ser un lateral menos defensivo que Nieto. Es aún mejor iniciador de juego que defensor en determinadas situaciones. Defiende bien en corto, es rápido de pies, agresivo, controla la posición en espacios abiertos y defiende bien hacia adelante. Pero aún le faltan horas de cocción en situaciones de protección del área. En cambio, por lectura, calidad, toma de decisiones y golpeo es un central de alto rango… y so le conduce a su adaptabilidad al lateral izquierdo. ¿Qué puede darle Clemente al Zaragoza ahí?

Lo vimos contra el Mallorca o en algún tramo contra el Real Madrid: no hace falta estirar la banda, como hace ieto, por ejemplo, para ser un lateral izquierdo productivo en ataque. Clemente puede ser un lateral izquierdo creador: teclear los primeros pases, trazar diagonales interiores para atraer rivales y lanzar cambios de orientación. Esto es bueno por sí solo, pero aún más en el contexto del Zaragoza. Con Clemente en el lateral, a los rivales se les puede acumular la incertidumbre a la hora de presionar y tapar a los iniciadores de Víctor: Eguaras, Guti o los centrales.

Contra el Deportivo, podrá comenzar a verse si esta apuesta del entrenador, un Clemente lateral izquierdo, tiene largo recorrido, o simplemente es una solución para eventualidades.