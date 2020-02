Atienza e Igbekeme vuelven al once inicial del Real Zaragoza en Elche

El Real Zaragoza juega esta noche, a las 21.00, su partido de la 28ª jornada de liga en el estadio Martínez Valero de Elche. Lo hace ante el 6º clasificado, un cuadro ilicitano en plena racha positiva que suma ya 40 puntos, solo 4 menos que los aragoneses, a los que les resta por jugar un partido aplazado, el de Miranda de Ebro, que se recuperará el próximo miércoles en Anduva ante el Mirandés.

Es, por lo tanto, un partido complicado frente a un adversario de la zona de Promoción de ascenso, rival directo en el objetivo final. El equipo blanquillo, que esta vez jugará de avispa (amarillo y negro), puede dormir en puestos de ascenso directo, en la 2ª posición, de lograr la victoria, pues el Almería ha perdido en la tarde sabatina en Huesca por 3-2 en El Alcoraz. Este es un aliciente extra más de este atractivo envite en suelo ilicitano, con sabor a Primera en tiempos pretéritos.

Víctor Fernández cuenta con las bajas por lesión de Kagawa y Pereira, además del descartado Delmás. Respecto del último duelo con el Fuenlabrada, el técnico aragonés recupera para la titularidad al central Atienza y al centrocampista Igbekeme. De entrada, Burgui, el último fichaje de esta misma semana y que es la gran novedad en la expedición a tierras alicantinas, esperará su turno en el banquillo. La vuelta de Atienza, tras dos partidos lesionado (cayó en el calentamiento del último desplazamiento, en Cádiz) supone la suplencia de Guitián, pues Víctor sigue confiando en el marroquí El Yamiq.

Por su parte, el Elche, que entrena el burgalés José Rojo ‘Pacheta’, tiene solo a una de sus tres nuevas incorporaciones en el mercado invernal entre los suplentes, el punta Escriche (ex del Huesca). Los otros dos, el brasileño Jonathas y el ex zaragocista Víctor Rodríguez, no han sido citados. En la filas locales destaca el goleador Nino, de 39 años, que será homenajeado en los prolegómenos de la cita liguera al haber batido el récord anotador en la historia del club franjiverde la semana pasada con su doblete en Lugo, que sirvió para el empate definitivo a dos.

La alineación del Real Zaragoza estará compuesta por Cristian Álvarez; Vigaray, Atienza, El Yamiq, Nieto; Eguaras, R. Guti; Soro, Igbekeme; Puado y Luis Suárez. Los suplentes serán Ratón, Clemente, Guitián, Torres, Burgui, Blanco y Linares.

Por parte levantina jugarán Badía; Gil, Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz; Folch, Mfulu; Josan, Iván Sánchez; Nino y Pere Milla. En la reserva esperarán San Román, Tekio, Andoni López, Manuel Sánchez, Fidel, Escriche y Medina.

Arbitrará el colegiado riojano Ocón Arráiz. En el VAR regirá el vasco Vicandi Garrido. La noche es fresca en Elche, con 11 grados y alta humedad. El césped del Martínez Valero presenta buen aspecto, con algunas calvas en las áreas.