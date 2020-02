Encuesta: ¿Debe Luis Suárez volver a tirar un penalti?

Es una de las grandes incógnitas de cara al siguiente partido del Real Zaragoza. Si el próximo sábado, durante el encuentro ante el Elche, el árbitro, Ocón Arraiz, señala un penalti a favor del conjunto aragonés, ¿qué jugador debe asumir la responsabilidad?, ¿quién tendrá el valor de coger el balón y ejecutar la pena máxima?

Aunque lo parezca, esta no es una cuestión más dentro de la planificación semanal de un equipo profesional. No se trata de un asunto banal, intrascendente. Todo lo contrario. Mucho menos, después de que Luis Suárez, uno de los lanzadores habituales, errara su cuarto lanzamiento de la temporada el pasado fin de semana frente al Fuenlabrada.

Con su último error, el delantero cafetero se convirtió en el primer futbolista en la historia moderna de la entidad zaragozana -desde principios de los años setenta- que falla cuatro penas máximas en un mismo curso. Una temporada en la que, precisamente, el colombiano está siendo uno de los más destacados de la plantilla con 14 goles.

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ya se refirió a esta cuestión nada más terminar el último encuentro ante el Fuenlabrada. Con las pulsaciones todavía elevadas y el fallo muy reciente, el técnico no dudó en su respuesta. "Evidentemente, no debe tirar más penaltis. No es habitual tener un jugador que falle cuatro penaltis en la propia temporada, aunque solo fallan los que los tiran. Son circunstancias que tenemos que mejorarlas y corregirlas", afirmó con rotundidad el preparador.

Hasta ahora, el centrocampista Javi Ros había sido el encargado de ejecutar los penaltis con el Zaragoza esta temporada. La lesión del Tudelano, que ha dicho adiós a lo que resta de curso, ya abrió el cisma sobre quién debe asumir esta responsabilidad en las próximas semanas. El cuarto error de Luis Suárez no ha hecho más que acrecentar este debate.

Puado y Kagawa son los principales candidatos a recoger el testigo de Luis Suárez.